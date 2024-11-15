Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки

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По статистике, малоподвижный образ жизни вреден так же, как и курение. Вместе с врачом рассказываем, какую пользу может принести месяц ежедневных упражнений и каких изменений стоит ждать.
Отеки могут возникать по многим причинам: обильное питье вечером, нарушение оттока лимфы, неправильное питание. Избавиться от них поможет утренняя зарядка. Упражнения активизируют лимфоток, способствуя выведению воды из организма. Кроме того, с потом, выделяющимся при физической нагрузке, тоже выходит лишняя жидкость.
Регулярные занятия физкультурой укрепляют мышцы и помогают поддерживать здоровый вес, что тоже снижает вероятность возникновения отеков.
Даже легкая физическая активность утром помогает насытить мозг кислородом.
Регулярные упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации. Это положительно сказывается на общей продуктивности и качестве жизни.Иван СтепаненкоВрач-терапевт, кардиолог
Занятия спортом улучшают настроение. Согласно исследованию американских ученых, физическая активность не только помогает справиться с ежедневными стрессовыми ситуациями, но и облегчает симптомы психических заболеваний. В том числе депрессии, тревожного расстройства, шизофрении и посттравматического стрессового расстройства. Это связано с тем, что спорт влияет на гормональный фон. Физическая активность способствует выработке эндорфина (гормона счастья) и снижает уровень кортизола (гормона стресса).
Физическая активность поможет избежать целого ряда проблем с сердечно-сосудистой системой.
Утренняя зарядка помогает снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и поддерживать нормальный уровень холестерина. Это снижает риск атеросклероза и ишемической болезни сердца.Иван СтепаненкоВрач-терапевт, кардиолог
Более того, согласно исследованию, ежедневные упражнения помогают не только предотвратить проблемы с сердцем в будущем, но и восстановить нормальную работу органа. Исследователи обнаружили, что сердца людей, занимавшихся спортом, стали более эластичными и эффективнее перекачивали кровь.
Зарядка поможет справиться с зависимостью от кофеина. Согласно исследованию канадских ученых, всего 20 минут физической активности по утрам дают такой же заряд энергии, как чашка кофе. К тому же упражнения сгладили симптомы синдрома отмены, возникающего после отказа от бодрящего напитка.
Сколько дней нужно начинать утро с зарядки, чтобы это вошло в привычку? Мнения ученых разнятся. Проанализировав ряд исследований, они пришли к выводу, что для автоматизации действия его требуется повторять от 18 до 254 дней подряд. Оптимальным временным промежутком назвали 66 дней. Поэтому делать зарядку 30 дней подряд — отличное начало для формирования здоровой привычки.
Ежедневная зарядка в течение 30 дней может оказать незначительный эффект, но, став долгосрочной привычкой, определенно приведет к существенному улучшению здоровья.Иван СтепаненкоВрач-терапевт, кардиолог