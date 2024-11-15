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Что будет, если каждый день делать зарядку: чем полезна зарядка
Фитнес

Сегодня, 09:00

3 мин.

Что будет, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки

Татьяна Пищева
Автор
Иван Степаненко
Врач-терапевт, кардиолог
Молодая женщина с гантелями
Фото Halfpoint, iStock
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По статистике, малоподвижный образ жизни вреден так же, как и курение. Вместе с врачом рассказываем, какую пользу может принести месяц ежедневных упражнений и каких изменений стоит ждать.

Уйдут отеки

Отеки могут возникать по многим причинам: обильное питье вечером, нарушение оттока лимфы, неправильное питание. Избавиться от них поможет утренняя зарядка. Упражнения активизируют лимфоток, способствуя выведению воды из организма. Кроме того, с потом, выделяющимся при физической нагрузке, тоже выходит лишняя жидкость.

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Регулярные занятия физкультурой укрепляют мышцы и помогают поддерживать здоровый вес, что тоже снижает вероятность возникновения отеков.

Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения.
Иван Степаненко
Врач-терапевт, кардиолог

Мозг будет работать лучше

Даже легкая физическая активность утром помогает насытить мозг кислородом.

Регулярные упражнения по утрам улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации. Это положительно сказывается на общей продуктивности и качестве жизни.
Иван Степаненко
Врач-терапевт, кардиолог
Девушка учится
Фото SrdjanPav, iStock

Улучшится настроение

Занятия спортом улучшают настроение. Согласно исследованию американских ученых, физическая активность не только помогает справиться с ежедневными стрессовыми ситуациями, но и облегчает симптомы психических заболеваний. В том числе депрессии, тревожного расстройства, шизофрении и посттравматического стрессового расстройства. Это связано с тем, что спорт влияет на гормональный фон. Физическая активность способствует выработке эндорфина (гормона счастья) и снижает уровень кортизола (гормона стресса).

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Снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний

Физическая активность поможет избежать целого ряда проблем с сердечно-сосудистой системой.

Утренняя зарядка помогает снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и поддерживать нормальный уровень холестерина. Это снижает риск атеросклероза и ишемической болезни сердца.
Иван Степаненко
Врач-терапевт, кардиолог

Более того, согласно исследованию, ежедневные упражнения помогают не только предотвратить проблемы с сердцем в будущем, но и восстановить нормальную работу органа. Исследователи обнаружили, что сердца людей, занимавшихся спортом, стали более эластичными и эффективнее перекачивали кровь.

Пропадет тяга к кофеину

Зарядка поможет справиться с зависимостью от кофеина. Согласно исследованию канадских ученых, всего 20 минут физической активности по утрам дают такой же заряд энергии, как чашка кофе. К тому же упражнения сгладили симптомы синдрома отмены, возникающего после отказа от бодрящего напитка.

Появится полезная привычка

Сколько дней нужно начинать утро с зарядки, чтобы это вошло в привычку? Мнения ученых разнятся. Проанализировав ряд исследований, они пришли к выводу, что для автоматизации действия его требуется повторять от 18 до 254 дней подряд. Оптимальным временным промежутком назвали 66 дней. Поэтому делать зарядку 30 дней подряд — отличное начало для формирования здоровой привычки.

Ежедневная зарядка в течение 30 дней может оказать незначительный эффект, но, став долгосрочной привычкой, определенно приведет к существенному улучшению здоровья.
Иван Степаненко
Врач-терапевт, кардиолог
Что будет, если...
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