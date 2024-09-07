Как составить рацион для набора мышечной массы: рекомендации фитнес-тренера

Многие новички и уже опытные посетители тренажерного зала полагают, что нарастить мышечную массу можно двумя способами: есть все подряд и тренироваться с весом либо есть много белка и поднимать тяжелые штанги. Доля правды в этих убеждениях существует, однако правильный набор мышечной массы — это непростой процесс, который требует грамотного подхода и времени.

Вместе с фитнес-тренером Еленой Соболь рассказываем, как составить рацион, который поможет нарастить мышцы без вреда для здоровья.

Каким должно быть питание при мышечном наборе

Набор мышечной массы — это довольно сложный процесс, где важно не только правильно рассчитать необходимую норму калорий, но и верное соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ).

При наборе мышечной массы спортсмен с каждой неделей уходит в профицит калорий. Делать это нужно в течение одного месяца, затем оценивать результат — делать замеры и фотографии.

Фото MTStock Studio/istockphoto.com

Допустим, суточная норма калорий мужчины, который тренируется три раза в неделю в зале — 2700 ккал. Чтобы уйти в профицит, он должен постепенно увеличивать суточный калораж:

1 неделя: + 200 ккал.

2 неделя: + 300 ккал.

3 неделя: + 400 ккал.

4 неделя: + 500 ккал.

При этом увеличение калорийности происходит не за счет булочек, конфет, сладких газировок, а здоровых высокоуглеводных и белковых продуктов. Чтобы не нарастить вместо мышц жир, важно рассчитать соотношение БЖУ. Можно воспользоваться универсальными значениями: жиры — 20%, белки — 30%, углеводы (в основном сложные) — 50%.

Примерный расчет БЖУ для мужчины с суточной калорийностью 2900 (2700 + 200 ккал профицита для первой недели):

Жиры (20%): 2900 * 20% = 580/9 ккал = 64 г.

Белки (30%): 2900 * 30% =870/4 ккал = 217 г.

Углеводы (50%): 2900 * 50% = 1450/4 ккал = 362 г.

*1 г жиров = 9 ккал, 1 г углеводов = 4 ккал, 1 г белка = 4 ккал.

Важно понимать, что правильное питание для набора мускулатуры всегда индивидуальное. При его составлении нужно учитывать особенности тела, состояние здоровья и желаемый результат. Поэтому сначала лучше пройти обследование и получить разрешение врача.

Помимо суточной нормы калорий и БЖУ, следует придерживаться еще нескольких правил:

Углеводы лучше «сжигать» во время тренировок. В период набора мышечной массы важно, чтобы они не уходили в жир. Поэтому большую часть углеводов лучше съедать за 1-2 часа до и после интенсивной тренировки.

При наборе веса важно соблюдать питьевой режим. Он должен включить порядка трех литров в сутки. В противном случае человек рискует получить обезвоживание и замедлить рост мышц.

Особенно важен здоровый сон и правильное чередование интенсивных нагрузок с отдыхом. Нельзя спать меньше восьми часов в сутки.

Какими должны быть белки, жиры и углеводы

Белок

Белок — это главный материал для строительства мышц. Поэтому питание для набора массы основывается именно на нем. Помогут добрать белок продукты с его высоким содержанием. Например, сыр, куриная грудка, чечевица, тунец.

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Однако важно учитывать тип белков. Очевидно, что доля сыра в рационе не должна превышать объем куриного мяса. В наборе мышц лучше делать ставку на белок животного происхождения, но добавлять к нему растительный.

Важно знать, что чрезмерное количество белка в рационе оказывает огромную нагрузку на внутренние органы и центральную нервную систему, способно привести к развитию нарушений со стороны пищеварения.

Лучше разделить норму белка на четыре приема пищи, чтобы дать мышцам подпитку в течение всего дня.

Жиры

При выборе жиров следует обратить внимание не на их количество, а качество. Например, питание для набора мышечной массы у мужчин обязательно должно включать триглицериды, которые влияют на выработку тестостерона. Женщинам тоже не стоит уменьшать количество жиров в рационе ниже нормы, иначе есть риск получить проблемы со стороны репродуктивной системы.

При подсчете жиров нужно подбирать правильные продукты, так как жиры могут быть:

мононенасыщенными и полиненасыщенными — необходимы для роста мышц;

насыщенными — их лучше избегать.

Можно включить в рацион оливки, арахис и авокадо, так как в них много омега-9 жирных кислот. Именно они нормализуют уровень сахара, укрепляют сердечно-сосудистую систему и стабилизируют обмен веществ.

Важно, чтобы в меню были и омега-3,6 жирные кислоты. Ими богат рыбий жир, подсолнечное и соевое масла, многие орехи и другие продукты.

Углеводы

Углеводы — это основной источник энергии. Они регулируют уровень инсулина, помогают восстанавливаться после тренировок, отвечают за транспортировку питательных веществ к мышечной ткани. При дефиците углеводов человек утратит работоспособность, будет чувствовать слабость и вялость, как итог — не сможет тренироваться.

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При этом важно разделять углеводы по скорости их расщепления:

Простые. Их лучше есть за час до и после тренировок.

Сложные. Подходят для приемов пищи за два часа до и после нагрузок.

Однако количество простых углеводов в рационе для набора мышечной массы лучше максимально минимизировать. Добирать углеводы тортами, пирожными, печеньем, сладкими напитками не стоит. В рационе должны быть рис, каши, цельнозерновой хлеб и свежие овощи.

Также важно поддерживать организм в период мышечного роста. Сделать это можно с помощью добавок. Например, добрать белки и углеводы поможет гейнер и протеин. Кроме того, стоит принимать комплексы витаминов и минералов, но делать это нужно только с разрешения врача.

Примерное меню на один день для набора мышечной массы

Для роста мышц рекомендуется практиковать пятиразовое питание и потреблять пищу примерно один раз в три часа. Стоит составлять меню с учетом усвояемости и особенностей переработки продуктов. Так углеводы стоит употреблять за час до и после тренировки, а белки — в течение всего дня.

Представленное меню носит лишь рекомендательный характер. Продукты и их количество следует подбирать индивидуально с учетом вашей суточной нормы калорий и БЖУ.

Завтрак:

омлет из двух яиц;

один ломтик черного хлеба;

банан;

черный чай без сахара.

Первый перекус:

творог 5% — 100 г;

грейпфрут — 1/2 часть;

кофе без сахара.

Второй перекус:

гейнер;

арахис — 40 г.

Фото Juanmonino/istockphoto.com

Обед:

отварная куриная грудка — 150 г;

рис отварной — 100 г;

яйца отварные — 2 шт.;

молоко 2,5% — 200 мл;

чай зеленый.

Ужин:

брокколи — 100 г;

отварная куриная грудка — 200 г;

рис отварной — 100 г.

Что нельзя есть при наборе мышечной массы

Что исключить из рациона, чтобы не допустить увеличения доли жира, а не мышц: