5 причин заняться цигун: в чем смысл практики и как она может помочь

Цигун — это традиционная китайская практика, которая соединила движение с дыханием и медитацией. Основной принцип активности состоит в том, чтобы привлечь и управлять энергией (ци) внутри тела.

Методики цигун

Эти методы и действия помогают создать определенный настрой. Освоив их, можно улучшить общее самочувствие.

Дыхательные упражнения

Цигун включает специальные техники дыхания. Благодаря им увеличивается поступление кислорода в организм. Это способствует улучшению кровообращения и эффективности внутренних систем.

Медитация и концентрация

Во время занятий практикующий должен сосредоточиться на теле, дыхании и энергии. Такой фокус улучшает ментальное состояние. Медитация также способствует глубокому расслаблению и восстановлению организма.

Координация движений

Практика включает плавные и медленные упражнения, которые требуют согласованности и гармонии всех частей тела. При выполнении таких движений происходит развитие силы и гибкости.

Техники самомассажа

На занятиях также разбирают различные методы для стимулирования энергетических точек. Происходит это благодаря акупунктуре. Такой массаж активизирует циркуляцию крови и энергии, способствует расслаблению мышц и улучшению работы органов.

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5 причин заняться практикой

Снижение стресса

Цигун учит релаксации, контролю над дыханием и концентрации в моменте. Все вместе помогает снизить уровень стресса.

Улучшение физических показателей

Практика укрепляет мышцы и гибкость связок, а также развивает чувство баланса и равновесия.

Активизация обмена веществ

Неспешные упражнения в комплексе с дыханием положительно влияют на кровообращение. В результате организм лучше справляется с переработкой всех питательных элементов и выведением токсинов.

Гармония с телом

Концентрация во время упражнений учит прислушиваться к организму и лучше понимать его сигналы.

Доступность

Техники можно выполнять в любом месте, в том числе дома, на работе или в парке.

Противопоказания для занятий

В определенных состояниях даже такая спокойная гимнастика, как цигун, может нанести вред. От практики стоит отказаться при:

онкологии;

инфекционных заболеваниях;

острой стадии болезни сердца или легких;

повреждениях позвоночника.

Также есть ситуации, о которых стоит предупредить перед занятием. Например, беременность, специфические заболевания дыхательных путей и болезни глаз. Конечно, лучше еще до практики сходить к врачу и получить консультацию специалиста.

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