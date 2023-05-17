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17 мая, 22:00

Как правильно делать лимфодренажные прыжки? Они помогут избавиться от отеков

Руслана Бобкова
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото istockphoto.com
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Словосочетание «лимфодренажные прыжки» в последнее время на слуху не только у поклонников здорового образа жизни. Многие хоть раз слышали об этой процедуре, но не все знают, как она работает или по крайней мере должна работать по задумке автора. Разбираемся вместе со специалистом по рационализации здорового образа жизни, нутрициологом Елизаветой Сауткиной.

Как работает лимфатическая система

Лимфатическая система — это сеть сосудов, узлов, органов и тканей, участвующих в процессе переноса по организму прозрачной жидкости, которая содержит в себе большое количество лимфоцитов, — лимфы. Она возвращает белки, воду, соли и другое вещества из тканей в кровь.

Правильная работа лимфатической системы в организме невероятно важна, ведь она выполняет жизненно важные функции: обеспечивает баланс жидкости в организме, участвует в процессе всасывания жиров в кишечнике, выводит продукты распада из кровотока, а также участвует в работе иммунной системы. Нарушение оттока лимфы может вызвать отеки, неполадки в работе сердечно-сосудистой системы, варикозное расширение вен и другие неприятные симптомы.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
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Что такое лимфодренажные прыжки

Модный сейчас способ уменьшить отеки, взбодриться, снять нервное напряжение, улучшить венозное кровообращение и попросту «разогнать жидкость» — лимфодренажные прыжки. Считается, что они справляются с этими функциями за счет того, что стимулируют циркуляцию крови.

Многие сталкиваются с такой проблемой, как отеки, особенно по утрам, и лимфодренажные прыжки могут стать подспорьем в борьбе с неприятными симптомами.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог
istockphoto.com

Как выполнять лимфодренажные прыжки

Технику лимфодренажных прыжков в своей книге 1977 года «Активное долголетие (моя система борьбы со старостью)» описал советский ученый Александр Микулин. Правда, он называл это упражнение виброгимнастикой.

Суть в том, чтобы, сжав челюсти, подняться на носки таким образом, чтобы пятки оказались примерно в сантиметре от пола, а затем — резко опуститься. Должен чувствоваться удар, как при беге или ходьбе. Но не переусердствуйте, головной боли быть не должно.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог

Повторите 30 таких движений, совершая их не спеша — не чаще одного раза в секунду.

Отдохните 5-10 секунд. Сделайте еще 30 движений.

Автор методики рекомедовал делать виброгимнастику в течение одной минуты 3-5 раз в день.

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Противопоказания к лимфодренажным прыжкам

Проблемы опорно-двигательного аппарата, неполадки с мышцами тазового дна и проблемы по женской части являются противопоказанием к выполнению лимфодренажных прыжков.

Людям с такими диагнозами я бы порекомендовала избавляться от отеков и профилактировать их с помощью лимфодренажных массажей, регулярного плавания и легкой зарядки по утрам.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог

Эксперт также подчеркнула, что польза лимфодренажных прыжков не доказана, но, если уж вы взялись за них, это, как и в случае с любой другой процедурой, имеет смысл, только если подходить к выполнению ответственно.

Следите за тем, чтобы при выполнении у вас не было неприятных симптомов, а еще лучше — чтобы оно приносило удовольствие.

В любом случае для стимуляции работы лимфатической системы и обмена веществ в целом одних лишь прыжков будет маловато — нужен комплексный подход.

Я бы порекомендовала совмещать прыжки с другой физической активностью, которая вам комфортна. Это может быть активная ходьба на беговой дорожке, плавание и пешие прогулки на свежем воздухе. Занятия пилатесом и йогой — тоже отличные помощники. И старайтесь ограничивать потребление продуктов, которые могут вызывать отеки: кофе, солености и копчености, сахара и простые углеводы. Соблюдайте питьевой режим и принимайте контрастный душ.
Елизавета Сауткина
Нутрициолог

Если в вашем случае здоровая физическая активность и сбалансированное питание в борьбе с отеками бессильны — следует незамедлительно обратиться к врачу.

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