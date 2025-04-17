Вприпрыжку за счастьем: что такое дофаминовые прыжки и правда ли они работают

17 апр 06:00
На что только не готовы люди, чтобы стать чуточку счастливее. Соцсети уже заполонили ролики, в которых пользователи (а чаще всего — пользовательницы) начинают свою утреннюю рутину с прыжков на носочках. Упражнение называют дофаминовыми прыжками и верят, что они правда стимулируют выработку гормона счастья.
Некоторые фитнес-дивы даже начали продавать закрытые курсы по якобы чудотворным занятиям, которые помогут быстро похудеть и «войти в ресурс». Но до чего можно допрыгаться быстрее — до счастья или боли в суставах? Разбирались с экспертом по массажу и оздоровительной гимнастике Екатериной Сидоренко.
Дофаминовые прыжки — это техника, которая направлена на активацию дофаминовой системы в мозге через физическую активность, в данном случае — прыжки. Все, казалось бы, просто. Но чтобы упражнение и правда «принесло счастье», нужно соблюсти несколько правил.
Выполнять его нужно босиком и перед зеркалом, поочередно меняя ноги так, чтобы пятки не касались земли. Прыгая на носочках, при приземлении нужно обязательно слегка ударить большим пальцем ноги об пол — будто каблуком.
Многие последовательницы тренда жаловались, что после цикла упражнений «крякнули колени» или было очень тяжело ходить. По словам эксперта, это связано с перенапряжением мышц или неправильным распределением нагрузки.
Новички правда могут испытывать мышечную боль из-за непривычной физической активности. Злую шутку может сыграть и неверная техника, которая, скорее всего, приведет к болям или даже травмам.
Перед выполнением упражнения рекомендуется хорошо размяться, чтобы прогреть мышцы и суставы. Чтобы дофаминовые прыжки принесли пользу, а не вред, также необходимо соблюсти правильную технику:
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч;
Согните колени и опустите тело вниз, как будто собираетесь сесть;
Резко выпрямите ноги и поднимитесь вверх, используя силу ног;
При приземлении старайтесь сгладить удар, приземляясь на носки, а затем на пятки;
Вдыхать нужно при подготовке к прыжку, а выдыхать — в момент прыжка.
Частоту и длительность прыжков нужно выбирать в зависимости от физической подготовки и целей. Однако есть и общие рекомендации:
Не стоит прыгать чаще 2-3 раз в день;
Первый подход стоит сделать длиной 5-10 минут, а затем время прыжков можно увеличивать до 20-30 минут по мере привыкания;
Можно использовать интервалы: 30 секунд прыжков — 30 секунд отдыха.
Пользователи соцсетей убеждены, что такое упражнение может осчастливить быстрее тренировок в зале или даже йоги. По их словам, в больших пальцах на ногах находится та самая «точка дофамина». И если ее стимулировать, можно ускорить выработку заветного гормона.
В некоторых практиках считается, что определенные точки на теле могут влиять на уровень различных веществ в организме, включая дофамин.
Однако научные доказательства акупунктуры и рефлексотерапии ограничены.Екатерина СидоренкоМассажист и эксперт по суставной гимнастике
На деле все гораздо прозаичнее: выделению дофамина способствует просто правильная физическая активность, которая вызывает прилив жизненной энергии. Безопасно выполненные прыжки могут улучшить настроение и дать хороший заряд сил.
Помимо прыжков, есть множество других активностей, которые могут способствовать улучшению как ментального, так и физического состояния. Например, бег, плавание, велоспорт, силовые тренировки и танцы.
Однако всегда нужно помнить о противопоказаниях. Не стоит без консультации специалиста прибегать к активным занятиям спортом, если у вас:
Проблемы с суставами (артрит, остеопороз или другие);
Сердечно-сосудистые заболевания;
Травмы ног или спины.
А вообще перед введением любой физической нагрузки стоит посоветоваться с врачом.