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Сегодня, 20:00

Всегда ли после тренировки должны болеть мышцы? Разбираемся с тренером

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор, диетолог
Спазм мышцы у мужчины во время тренировки
Фото Istockphoto/PeopleImages
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Наверняка многим знакомы эти ощущения: после интенсивной тренировки болит все тело — подняться по ступенькам, сесть на стул и даже посмеяться становится настоящим испытанием. Утешает лишь мысль о том, что занятие это было эффективным и жертвы не напрасны. Но так ли это на самом деле?

Почему болят мышцы после тренировки

Двигательная активность может вызвать боль в мышцах даже у тех, кто регулярно занимается и имеет хорошую физическую форму. Это доставляет дискомфорт, но обычно неприятные ощущения проходят в течение нескольких дней.

Мышечная боль, как правило, появляется после занятий и упражнений, которые отличаются от привычных. Неприятные ощущения в теле могут быть вызваны:

  • слишком частыми тренировками без возможности на восстановление;
  • тренировками высокой интенсивности;
  • длительными тренировками;
  • выполнением новых упражнений.
Девушка поднимает гирю в тренажерном зале
Istockphoto/PeopleImages

Одна из возможных причин боли в мышцах — накопление лактата (молочной кислоты). Ее уровень повышается во время или после напряженной тренировки. В большинстве случаев эта реакция не опасна для организма, уровень молочной кислоты нормализуется спустя некоторое время.

Есть еще одна версия возникновения неприятных ощущений после физических нагрузок. Некоторые ученые считают, что боль и жесткость мышц — результат микроскопического повреждения мышечных волокон.

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Как долго длится мышечная боль

Болезненность в мышцах появляется, как правило, спустя несколько часов после тренировки. В большинстве случаев через 12-24 часа, но бывает и позже. Затем характер боли меняется, она становится не такой ярко выраженной. А в течение трех-четырех дней проходит вовсе.

Но если боль возникла сразу после или во время тренировки, это может быть показателем травматизации. В таком случае требуется медицинская помощь. Также к специалисту следует обратиться, если боль после тренировки не отпускает более недели.

Спазм мышц у девушки во время занятий теннисом
Istockphoto/urbazon

Говорит ли мышечная боль об эффективности тренировки

После продуктивного тренинга вовсе не обязательна крепатура — мышечная боль. Если говорить не о спорте с целью больших достижений, а о физической активности для здоровья, то в норме болеть ничего не должно.

Если занятие было грамотно спланировано в соответствии с индивидуальными особенностями и исходными данными, на следующий день не возникнет неприятных признаков. В норме — ощущение «наличия» мышц, но не острой боли в них как в покое, так и при малейшем движении.

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