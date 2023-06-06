Упражнения от дряблых рук. Видеотренировка

Многих женщин после 35-40 лет не устраивает состояние их рук: кожа в зоне трицепса теряет упругость и становится более дряблой. Не обязательно идти в зал или даже покупать гантели, чтобы это исправить. Фитнес-тренер Екатерина Нагорная показала комплекс из простых, но эффективных упражнений на руки с фитнес-резинкой.

Этот комплекс поможет подтянуть и привести в тонус мышцы рук, сделать их более сильными, но не стоит надеяться, что с его помощью получится сжечь жир в определенном месте. Запустить процесс жиросжигания можно только по всему телу, и в этом вам помогут тренировки на все группы мышц и сбалансированное питание.

Когда вам захочется усложнить тренировку, берите резинку с более сильным сопротивлением и начинайте выполнять упражнения по 15 повторений, постепенно доводя до тех же 20.

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