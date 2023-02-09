4 упражнения, от которых ваши ноги будут «гореть»

Все, что нужно, — свободные 20 минут. А оборудование не понадобится.

Работе над мышцами ног в фитнесе уделяется особое внимание. И нагрузить их мы обычно стремимся так сильно, чтобы после тренировки было тяжело ходить (загуглите мемы на тему «день ног» — это классика!). Это объяснимо, ведь именно в состав нижних конечностей входят самые крупные мышцы нашего организма, помогающие сжечь максимальное количество калорий и, как считается, получить максимальный гормональный отклик от тренировки.

Ну и кто, приступая к тренировкам, не визуализировал результат в виде красивых сильных подтянутых ног? Многие считают, что достичь его можно только в зале, используя дополнительное оборудование, и по-другому ноги как следует не нагрузить.

Фитнес-тренер Денис Соломин специально для читателей «СЭ» показал тренировку из интересных и небанальных упражнений, которая поможет эффективно проработать мышцы ног вне зависимости от того, где вы находитесь и какое оборудование вам доступно. Она состоит из небольшой разминки, основной части и заминки. Новичкам эксперт рекомендует начать с одного круга, продвинутым любителям спорта — повторять основную часть три раза.