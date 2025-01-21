Что такое горячая йога: плюсы и минусы модной практики

Эксперт по осанке и естественному омоложению

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Горячая йога — это модное направление, которое происходит из традиционной йоги. Нюанс заключается в том, что занятия проводятся в отапливаемых помещениях, где температура достигает 30-40 градусов, а влажность — 40-60%.

Вместе с экспертом по осанке Ольгой Маховой разбираемся, что такое горячая йога, какие у нее есть плюсы и минусы.

Что такое горячая йога

Горячая йога — это йога в помещении, где температура воздуха колеблется от 30 до 40 градусов. Иными словами, тренировки проходят в условиях, похожих на сауну.

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Такая обстановка необходима для того, чтобы вернуть мысли человека в настоящее, помочь ему расслабиться и снять стресс.

В горячей йоге могут применяться разные позы в зависимости от студии и инструктора. Во время занятий часто включается музыка.

Плюсы

Быстрый разогрев мышц и сухожилий

При высокой температуре действительно мышцы и сухожилия разогреваются быстрее, что позволяет эффективно прокачать гибкость и улучшить возможности тела.

Борется со стрессом

Исследования подтверждают, что занятия горячей йогой снижают уровень тревожности, повышают внимательность и стрессоустойчивость. Также из-за повышенной температуры быстрее выводятся из организма шлаки и токсины.

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Развивает выносливость

Занятия йогой в прогретом помещении погружают организм в нестандартные условия, что положительно сказывается на выносливости человека.

Минусы

Риск обезвоживания

Повышенное потоотделение не только выводит токсины и шлаки из организма, но и жидкость. Поэтому сразу после практики эксперт рекомендует восполнить водный баланс.

Большая нагрузка на сердце

Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой.

Перегрев

Получить тепловой удар при интенсивной физической нагрузке в горячем помещении вполне возможно, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Невозможность самостоятельной практики

Для занятий необходима специализированная студия с поддержанием нужных параметров температуры и влажности.

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Противопоказания

Также Ольга Махова назвала ряд противопоказаний, из-за которых строго запрещается заниматься горячей йогой: