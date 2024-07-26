«Начинать бегать можно в любом возрасте». Атлетка Юлия Конякина о тренировках, стартах и удовольствии от бега

28 июля на Поклонной горе в Москве состоится благотворительный забег «Самое время жить». Фонд борьбы с лейкемией организовывает это мероприятие в поддержку своих подопечных уже третий раз. Ежегодно в этом соревновании принимают участие тысячи желающих помочь — спортсмены-новички, любители бега и профессиональные атлеты. Среди них — известная легкоатлетка и тренер Юлия Конякина, на счету которой уже сотни побед и призовых мест в различных забегах.

В преддверии старта Юлия рассказала «Стилю жизни», что для нее значит участие в этом благотворительном забеге, как тренируется сама и как тренирует других, а также дала советы начинающим атлетам и любителям.

— Часто спортсмены начинают свои забеговые истории именно с таких камерных стартов. Помните ли вы свой первый беговой старт?

— Именно первого бегового старта я не вспомню, потому что я с детства занималась лыжами, и просто постепенно лыжные гонки переросли в беговую историю.

— Вас очень хорошо знают в беговой тусовке, но, наверное, не все помнят, что вы пришли именно из лыж. Как случился этот переход?

— На самом деле, мы, лыжники дружим с бегом очень близко. Потому что весь летний период подготовки лыжника — это бег, имитация с лыжными палками, лыжероллеры. И в том числе, лыжники любят участвовать в беговых стартах, потому что это разнообразие тренировочного процесса.

Мой переход случился, когда я познакомилась, на тот момент, с будущим мужем, он легкоатлет. Именно он постепенно и затянул меня в беговые старты. Со временем я перестала ездить на лыжные сборы, выступать на лыжных соревнованиях. Так началась наша беговая история с мужем.

Фото личный архив Юлии Конякиной

— Помните свой первый беговой результат, который вас удовлетворил?

— Запомнился мой первый полумарафон. Я ощущала, что уже достаточно готова к нему. Тогда мое время было 1 час 34 минуты. Для сравнения, мой лучший результат на полумарафоне сейчас — это 1 час 14 минут.

— Как вы сейчас выбираете старты для себя? На что смотрите и ориентируетесь в первую очередь?

— В первую очередь мы смотрим на организаторов. Потому что важно попасть на старты, которые хорошо организованы, тогда это будет настоящий беговой праздник. Также обращаем внимание на место проведения и на цели этих стартов.

— В чем для вас привлекателен благотворительный забег «Самое время жить»?

— Мы с мужем достаточно часто участвуем в благотворительных забегах, потому что это отличная возможность посоревноваться и сделать хорошее доброе дело — помочь тому, кому эта помощь необходима. Я считаю, что организаторы таких забегов — большие молодцы.

— Для любителей бега на каждом старте, как правило, целью является тот самый пресловутый «личник». Вы для себя как формулируете задачу: в цифрах или в занятом месте?

— Цель в цифрах, на самом деле, у тех, кто занимается более профессионально. У продвинутых любителей, например, цель в цифрах стоит на несколько забегов за сезон. Она не ставится на каждый забег, потому что бежать на время и соревноваться с самим собой каждый раз — это очень сложно физически, при условии, что забеги идут практически каждую неделю. Поэтому некоторые забеги, мы бежим просто как хорошую тренировку в компании спортсменов — чтобы поработать и, в то же время, кайфануть от атмосферы.

Фото личный архив Юлии Конякиной

— Несколько лет назад вы стали мамой. Как вы возвращались в форму после рождения дочки? Сколько времени у вас это заняло?

— В моем случае все было достаточно просто, у меня была легкая беременность, к сожалению, не у всех, это так проходит. На самом деле, я бегала даже за два дня до рождения Лизы. Через неделю после родов я уже бегала в лесу потихоньку. Естественно, я и всю беременность бегала спокойно, и после рождения ребенка тоже побежала спокойно, в удовольствие. Мне не доставляло это никакого дискомфорта, поэтому у меня возвращение в спорт прошло достаточно легко, я не заметила этого перехода. И через пол года после рождения ребенка я бежала трейл 34 км. И уже тогда я была в неплохой форме, потому что этот рекорд, который я там поставила, до сих пор не получается побить.

Фото личный архив Юлии Конякиной

— Что вам нравится больше — трейл или асфальт?

— Нравится и трейл, и асфальт. Но лучше все это чередовать, чтобы не было монотонности. Это классно, когда ты можешь пойти побегать по лесу, и на следующий день пойти бегать по асфальту. То есть, допустим, если бегать каждый день только трейл, к этому, наверное, мои ноги не готовы. А если бегать и асфальт, и трейл, то получается достаточно комфортно. Поэтому я и супруг всегда совмещаем.

— Вы с супругом часто бегаете одни и те же старты, и иногда у вас получается даже параллельно оказываться на пъедестале. Вы бОльшую радость и бОльшую гордость испытываете за свои результаты, или за результаты супруга?

— Наверное, сравнить это сложно. Каждый из нас всегда оценивает свои способности — то есть как ты побежишь, насколько ты готов. Примерно есть понимание о себе. Недавно мы бежали в Суздале, я понимала, что супруг выходит после травмы, у него это первый старт после двухмесячного перерыва. И я бежала и переживала только за него, не за себя, я знала, что у меня все более-менее ровно, и я добегу. А за него я переживала больше, потому что я боялась, что он не добежит, или что у него заболит нога, а он все равно побежит. Иногда у меня есть в нем уверенность, что он 100% делает так, как надо, так, как он может, и я за него спокойна. На счет радости от побед, я радуюсь больше победам супруга, потому что он побеждает реже.

Фото личный архив Юлии Конякиной

— Не секрет, что вы еще тренируете, поделитесь, как настраиваете своих учеников с точки зрения отношения к успехам и неудачам? Что вы им говорите накануне старта? И на финише, когда, например, они не победили или не прибежали так хорошо, как хотели?

— Важно подвести учеников именно к тому, чтобы они бежали на тот результат, к которому готовы. Потому что они только начинают, только учатся. Еще есть психологический момент, что если они начинают волноваться, то могут пробежать хуже. Поэтому мы настраиваем их, чтобы они не волновались и спокойно выходили на старт, как на тренировку. Говорим, чтобы бежали начало дистанции ровно, как они делают на тренировке, а конец дистанции, когда уже психологически спокойны, можно отработать. Если они пробегают и не показывают по какой-то причине результат, на который они были готовы, тогда мы их уже настраиваем просто тренироваться, работать дальше, выбираем совместно следующий старт. И далее начинаем готовиться к нему, чтобы все получилось.

— Спортсмены, в том числе и любители, во многом амбициозны, им хочется все время показывать максимум. Стоит ли гнаться постоянно за результатом?

— Сейчас много хороших стартов,и многим хочется пробежать все. Мы даже новичков подводим к тому, что, если они планируют участовать в забегах, допустим, каждую неделю, то нужно отметить для себя в календаре те старты, которые они хотят пробежать лучше всего, а остальные будут просто тренировочными. Потому что каждую неделю невозможно показывать хорошие результаты. Дело в том, что есть период загрузочный, а есть период разгрузочный перед стартом. Если мы будем бежать на результат каждую неделю, то тренировочный процесс просто выпадает. Получается, между стартами нужно только отдыхать и восстанавливаться. И результат не будет расти.

— Есть ли какой-то предел по возрасту, когда имеет смысл начинать бегать? К примеру, если хочется участвовать в забегах?

— Мне кажется, что можно начинать бегать в любом возрасте. Перед глазами много примеров, когда люди начинали уже на пенсии и достигали хороших результатов именно по своей группе, выигрывали. Важно соревноваться, естественно, с людьми своего возраста.

— Ваш тренер — ваш супруг. Есть ли в связи с этим какие-то особенности взаимоотношений?

— Ну, на самом деле, мы стараемся немного разделять тренировочный процесс и личную жизнь. То есть у нас не бывает такого, что мы, допустим, поссорились, а он мне задание на тренировку не дал. Но у нас тренировочный процесс построен так, что он очень редко выходит со мной на тренировку. Потому что у него очень много учеников, и он в основном занимается ими. Мне дается задание, я его выполняю, а затем перед ним отчитываюсь. То есть то, чтобы мы вместе тренировались — это прям такие редкие праздничные тренировки. Поэтому в этом плане у нас достаточно спокойно. Мы потренировались, потренировали учеников, пришли домой, а дальше уже занимаемся своими делами.

Фото личный архив Юлии Конякиной

— Сейчас настоящий «беговой бум». Вы, наверняка, чувствуете по количеству, учеников, которые к вам приходят. С какими запросами обычно приходят совсем начинающие?

— Раньше приходили в основном новички с целью похудеть. Таких у меня было больше, но у меня тренируются в основном девушки. А сейчас уже приходят и говорят: «Я хочу пробежать 10 километров. Мне нужно подготовиться». Слава Богу, что они приходят и не говорят, что хотят пробежать 10 километров через месяц.

У Сергея (супруг Юлии, — прим. ред.) немного по-другому. У него тренируются в основном мужчины. И они ставят себе более амбициозные цели. То есть, к нему идут те, кто хочет улучшить свой результат и пробежать быстрее.

— Максимальная дистанция на забеге «Самое время жить» — это 10 километров. За сколько времени до такого старта имеет смысл готовиться, что называется, «с дивана»?

— Покорить именно эту дистанцию с дивана, я думаю, можно. Вопрос в том, получите ли вы от этого удовольствие? То есть, это все равно будет бег с переходом на шаг, потом будут болеть мышцы. И это если мы берем именно с дивана — встали и побежали 10 километров. Вот, если готовиться, то минимум за два месяца, чтобы было немного побольше времени набраться именно здоровья, было полегче дышать и в целом было проще. Но если вы никогда не бегали и хотите пробежать забег, то лучше начать с двоечки.

Фото личный архив Юлии Конякиной

— У многих спортсменов бывало, когда они выходили на старт, начинали бежать и понимали, что «ноги не бегут». Что делать в этой ситуации?

— Нужно немного сбавить скорость и бежать потише, чтобы не мучить себя. Но дистанцию обязательно добежать. Мы учим именно тому, что нужно сходить в исключительных случаях. То есть, если вдруг ты понимаешь, что тебе совсем плохо и ты продолжать не можешь, тогда можно сходить. Но на любом старте, с психологической точке зрения, важно именно добежать. Пусть даже у тебя будет не то время, на которое ты рассчитывал, но зато будет финиш.

— У вас с супругом в вашей профессиональной карьере были такие случаи? Что вы себе или Сергею говорили после того, как это случилось?

— У нас происходят долгие обсуждения, почему такое могло произойти и ищется причина, потому что просто так этого не бывает. Если к старту подводились, то такие случаи исключены. Поэтому ищем, где была допущена ошибка, а дальше ведется работа, чтобы она больше не допускалась.

— Дайте несколько советов любителям, тем, кто собирается выйти на старт в это воскресенье. Что нужно обязательно сделать перед забегом, накануне или в день?

— Трасса на Поклонной горе вообще не очень простая. Она идет вверх-вниз. Поэтому очень важно не начинать быстро, особенно для тех, кто 10 километров бегут впервые. Важно, допустим, в первый круг пробежать немного с запасом, посмотреть трассу, а второй круг уже работать на полной мощности. Еще очень много зависит от правильного завтрака. Это не должна быть какая-то новая пища, вот чем вы привыкли завтракать, тем и завтракайте в день забега. Естественно, это не чипсы или жареные наггетсы. Это что-то такое более полезное. На случай жары, обязательно должен быть головной убор. И на каждом пункте питания нужно делать хотя бы по глотку воды и выливать на себя оставшуюся в стаканчике воду, чтобы немножечко освежиться и не допустить перегрева.