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Сегодня, 21:00

Как сжечь 200 ккал за 15 минут? Эффективная видеотренировка

Руслана Бобкова
Фото Freepik/svetlanasokolova
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Понадобятся только коврик и энтузиазм.

Бывает, что времени на полноценную тренировку не хватает, а на калорийный перекус — уже хватило. И назад ничего не вернуть, а совесть гложет. Специально для таких случаев вице-чемпионка мира по фитнесу, тренер Элеонора Алибаева составила 15-минутную тренировку, которая поможет сжечь около 200 ккал, и показала, как ее выполнять. А 200 ккал — это, между прочим, целый бутерброд или шоколадный маффин, горстка печенья или даже конфет.

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Несмотря на высокую интенсивность, процесс жиросжигания такая тренировка не запустит — он начинается примерно после 40 минут занятий физкультурой. Но помочь сжечь калории, развить координацию и выносливость, а также поддержать тонус мышц ног, рук и корпуса показанные упражнения вполне способны.

Так как комплекс подразумевает интенсивные движения и совсем небольшое количество отдыха, во время выполнения необходимо внимательно следить за своим самочувствием: у вас не должна кружиться голова и сбиваться дыхание.

Тренировка
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