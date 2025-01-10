Как за одну тренировку сжечь до 1000 ккал

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Может показаться, что сжечь до 1000 калорий за тренировку — настоящий подвиг и счастливая случайность. Но на самом деле это система и специальный формат занятий, который помогает прийти к такому результату. Как это действительно происходит и что нужно сделать, чтобы такие тренировки дали устойчивый результат, рассказала тренер студии фитбоксинга Hawaii Fitboxing Ольга Липина.
Чтобы сжечь как можно больше калорий, идеально подойдет фитбоксинг. Это функциональный тренинг, сочетающий удары бокса и кикбоксинга по профессиональным грушам.
Во-первых, для похудения важен сам характер нагрузки. Фитбоксинг — вид активной нагрузки, который помогает развить физическую форму, координацию и сердечно-сосудистую систему. Удары наносятся по боксерскому мешку с определенной интенсивностью и в такт, который задает тренер и поддерживает музыка.
Во-вторых, система тренировок организована так, чтобы всего за 45 минут проработать каждую группу мышц с помощью аэробной и силовой нагрузок. Это происходит благодаря тому, что, помимо ударов по специальному боксерскому мешку, выполняются разные виды приседаний, отжиманий и тяг. Безусловно, эта нагрузка требует большого количества энергии. И количество сожженных калорий напрямую зависит от интенсивности и силы ударов по снаряду и качества выполнения упражнений.
Также влияет и уровень отягощения, с которым выполняются силовые элементы во время перерывов. Важно то, что во время такой тренировки мускулы работают по-другому: подключаются мелкие мышцы и мышцы-стабилизаторы, которые при обычном виде нагрузки не включаются. При системных занятиях это помогает сделать тело подтянутым.
В-третьих, главная особенность таких тренировок и еще один «ключик» к интенсивному сжиганию калорий — состояние пульса, который становится волнообразным. Это и стимулирует повышенное жиросжигание и, как следствие, похудение. Приятный бонус — увеличение общей силы и повышение выносливости в повседневной жизни.
Согласно исследованию эволюционного антрополога Германа Понтцера, людям, которые стремятся снизить вес, нельзя только заниматься физической нагрузкой. Стоит помнить и о правильном питании. При этом нельзя сильно урезать рацион, важно не нарушать энергетические лимиты, потому что для корректного функционирование организма нужны также калории. Например, у человека есть значительная часть энергозатрат — это мозг, который требует 20% ежедневного энергопотребления.
Соответственно, чтобы сбросить вес, иметь устойчивый результат, чувствовать себя бодрым и быть здоровым, стоит разделить приемы еды «до» и «после» тренировки:
До тренировки важно есть продукты с низким гликемическим индексом, потому что они обеспечивают постепенное выделение энергии, а не скачки, которые могут привести к упадку сил. Есть стоит за час до тренировки. Примеры углеводов с низким гликемическим индексом: коричневый рис, хлеб из цельнозерновой муки, бобовые. Белок, как известно, играет одну из основных ролей, так как он необходим для наращивания мышечной массы и ее восстановления. Поэтому можно съесть белую рыбы, нежирный творог, белки, тофу, домашнюю птицу. В качестве перекуса перед тренировкой подойдет свекла, потому что она повышает выносливость. И, конечно же, кофеин: выпитая чашка кофе или чая отсрочит утомляемость.
После тренировки рекомендуется сделать акцент на белке. Стоит употребить небольшое количество продуктов с высоким гликемическим индексом, чтобы пополнить израсходованные запасы энергии, даже если есть запрос на похудение. Идеально подойдет не очень сладкий фрукт. И можно также выпить стакан молока при отсутствии непереносимости лактозы. Оно способствует потере жировой массы.