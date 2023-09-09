Как правильно плавать в бассейне: советы для начинающих

Плавание — водный вид спорта, который представляет собой оптимальную мышечную нагрузку. В процессе плавания в работу включается большая часть мускулатуры всего тела. Освоить его под силу не только спортсменам, но и людям любого возраста. Разбираемся, что для этого потребуется новичку.

Необходимая экипировка для комфортного плавания

Для того чтобы посещать бассейн, нужно обзавестись несколькими вещами:

плавки или слитный купальник без декоративных элементов и деталей, которые могут препятствовать скольжению в воде или как-либо травмировать;

шапочка для плавания (силиконовая, латексная, хлопковая или комбинированная);

очки для плавания;

тапочки, чтобы защититься от грибковой инфекции и не поскользнуться на мокром полу;

полотенце.

Дополнительные аксессуары для плавания могут потребоваться при необходимости. Об этом, как правило, сообщает инструктор по плаванию.

Фото Freepik

Обязательным требованием для посещения бассейна является наличие справки от врача, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к плаванию. Также документ свидетельствует, что нет никаких заболеваний, которыми можно заразиться в общественном месте. Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз.

Основные правила поведения в бассейне

Помимо наличия необходимых вещей, перечисленных выше, следует придерживаться основных правил поведения. Это сделает пребывание в бассейне не только эффективным, но еще и безопасным.

К таким правилам относится предварительное и своевременное посещения туалетной комнаты и душа. Это демонстрирует уважение к другим и обеспечивает чистоту воды. Также стоит заранее снять украшения, чтобы случайно не поранить себя и других.

Уважительное отношение к другим людям, плавающим в бассейне, заключается в элементарных нормах поведения в общественном месте: не шуметь, не брызгаться водой. Это скорее касается детских занятий плаванием.

Техника плавания

Существует несколько основных стилей плавания.

Кроль

Кроль представляет собой вид плавания на животе. Каждая рука попеременно совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца. В это время ногами нужно выполнять движения вверх и вниз. Во время гребка голову необходимо поворачивать и немного приподнимать, чтобы сделать вдох. Часто пловцы отдают предпочтение именно этому стилю. Его еще именуют «вольным стилем».

Брасс

Брасс — стиль спортивного плавания на груди. Руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Во время гребка руками голова поднимается над водой и пловец делает вдох. Затем голову необходимо опустить и сделать выдох. В это время ноги делают толчок, похожий на движения лягушки. Это дает возможность получить дополнительное ускорение и скользить до следующего гребка.

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Баттерфляй

Баттерфляй считается одним из наиболее технически сложных стилей плавания на животе. При этом левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения.

История названия этого стиля проста — во время плавания конечности человека двигаются подобно крыльям бабочки в полете.

Плавание на спине

Этот вид плавания технически схож с кролем. Только, как понятно из названия, человек плывет на спине, а не на животе. Особенность такого способа в том, что не нужно выдыхать в воду, так как лицо находится на поверхности.

Безопасность в бассейне

Безопасность нахождения в бассейне в первую очередь зависит от соблюдения рекомендаций тренера и техники плавания. Как правило, для новичков проводится предварительный инструктаж.

Чтобы не навредить себе и другим занимающимся, необходимо четко следовать руководству наставника и не создавать преднамеренно рискованные ситуации. Например, не нужно толкаться или затевать игры в бассейне. Будучи неопытным пловцом, не стоит подходить близко к местам, где можно получить травму, например, к вышке для прыжков в воду.

Фото Freepik

За безопасностью пребывания в бассейне следит тренер по плаванию. Помимо этого, как правило, присутствует еще один ответственный инструктор. Но тем не менее не стоит перекладывать ответственность на других — оградить себя от неприятных ситуаций каждый может самостоятельно.

Популярные вопросы

Почему нельзя плавать с поднятой головой

Плавание с поднятой головой может причинить вред и спровоцировать негативные последствия. Разумеется, здесь речь идет о том, чтобы плавать довольно длительное время. Если же предполагается отдых на море, поход в бассейн или аквапарк с семьей, то непродолжительное время допустимо плавать с поднятой головой.

В целом плавание с поднятой головой может оказаться опасным для здоровья:

перегружается шейный отдел позвоночника из-за того, что голова запрокинута назад;

нарушается кровоснабжение головного мозга — сдавливаются сосуды, ведущие к нему.

Однако стоит отметить, что плавание с опущенной в воду головой может быть не очень комфортным для дыхания. Здесь, конечно, важна правильная техника, освоить которую поможет специалист.

Подходит ли плавание для похудения

Плавание — прекрасный способ держать себя в хорошей физической форме. В процессе задействовано большое количество групп мышц: трицепсы, широчайшие мышцы спины, пресс, мышцы груди и ног. Двигательная активность во время плавания заставляет тратить калории, что при дополнительном соблюдении принципов правильного питания ведет к снижению веса.

Как избежать переутомления во время тренировок

Чтобы не переутомляться во время плавания, как это часто бывает у новичков, следует придерживаться определенных советов:

соблюдать правильную технику, основываясь на скольжении, — тело должно двигаться в воде не только за счет напряжения мышц, но и за счет инерции;

регулярно тренироваться, повышая выносливость.

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