Как правильно плавать в бассейне: советы для начинающих

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Плавание — водный вид спорта, который представляет собой оптимальную мышечную нагрузку. В процессе плавания в работу включается большая часть мускулатуры всего тела. Освоить его под силу не только спортсменам, но и людям любого возраста. Разбираемся, что для этого потребуется новичку.
Для того чтобы посещать бассейн, нужно обзавестись несколькими вещами:
плавки или слитный купальник без декоративных элементов и деталей, которые могут препятствовать скольжению в воде или как-либо травмировать;
шапочка для плавания (силиконовая, латексная, хлопковая или комбинированная);
очки для плавания;
тапочки, чтобы защититься от грибковой инфекции и не поскользнуться на мокром полу;
полотенце.
Дополнительные аксессуары для плавания могут потребоваться при необходимости. Об этом, как правило, сообщает инструктор по плаванию.
Обязательным требованием для посещения бассейна является наличие справки от врача, которая подтверждает отсутствие противопоказаний к плаванию. Также документ свидетельствует, что нет никаких заболеваний, которыми можно заразиться в общественном месте. Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз.
Помимо наличия необходимых вещей, перечисленных выше, следует придерживаться основных правил поведения. Это сделает пребывание в бассейне не только эффективным, но еще и безопасным.
К таким правилам относится предварительное и своевременное посещения туалетной комнаты и душа. Это демонстрирует уважение к другим и обеспечивает чистоту воды. Также стоит заранее снять украшения, чтобы случайно не поранить себя и других.
Уважительное отношение к другим людям, плавающим в бассейне, заключается в элементарных нормах поведения в общественном месте: не шуметь, не брызгаться водой. Это скорее касается детских занятий плаванием.
Существует несколько основных стилей плавания.
Кроль представляет собой вид плавания на животе. Каждая рука попеременно совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца. В это время ногами нужно выполнять движения вверх и вниз. Во время гребка голову необходимо поворачивать и немного приподнимать, чтобы сделать вдох. Часто пловцы отдают предпочтение именно этому стилю. Его еще именуют «вольным стилем».
Брасс — стиль спортивного плавания на груди. Руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды. Во время гребка руками голова поднимается над водой и пловец делает вдох. Затем голову необходимо опустить и сделать выдох. В это время ноги делают толчок, похожий на движения лягушки. Это дает возможность получить дополнительное ускорение и скользить до следующего гребка.
Баттерфляй считается одним из наиболее технически сложных стилей плавания на животе. При этом левая и правая части тела одновременно совершают симметричные движения.
История названия этого стиля проста — во время плавания конечности человека двигаются подобно крыльям бабочки в полете.
Этот вид плавания технически схож с кролем. Только, как понятно из названия, человек плывет на спине, а не на животе. Особенность такого способа в том, что не нужно выдыхать в воду, так как лицо находится на поверхности.
Безопасность нахождения в бассейне в первую очередь зависит от соблюдения рекомендаций тренера и техники плавания. Как правило, для новичков проводится предварительный инструктаж.
Чтобы не навредить себе и другим занимающимся, необходимо четко следовать руководству наставника и не создавать преднамеренно рискованные ситуации. Например, не нужно толкаться или затевать игры в бассейне. Будучи неопытным пловцом, не стоит подходить близко к местам, где можно получить травму, например, к вышке для прыжков в воду.
За безопасностью пребывания в бассейне следит тренер по плаванию. Помимо этого, как правило, присутствует еще один ответственный инструктор. Но тем не менее не стоит перекладывать ответственность на других — оградить себя от неприятных ситуаций каждый может самостоятельно.
Плавание с поднятой головой может причинить вред и спровоцировать негативные последствия. Разумеется, здесь речь идет о том, чтобы плавать довольно длительное время. Если же предполагается отдых на море, поход в бассейн или аквапарк с семьей, то непродолжительное время допустимо плавать с поднятой головой.
В целом плавание с поднятой головой может оказаться опасным для здоровья:
перегружается шейный отдел позвоночника из-за того, что голова запрокинута назад;
нарушается кровоснабжение головного мозга — сдавливаются сосуды, ведущие к нему.
Однако стоит отметить, что плавание с опущенной в воду головой может быть не очень комфортным для дыхания. Здесь, конечно, важна правильная техника, освоить которую поможет специалист.
Плавание — прекрасный способ держать себя в хорошей физической форме. В процессе задействовано большое количество групп мышц: трицепсы, широчайшие мышцы спины, пресс, мышцы груди и ног. Двигательная активность во время плавания заставляет тратить калории, что при дополнительном соблюдении принципов правильного питания ведет к снижению веса.
Чтобы не переутомляться во время плавания, как это часто бывает у новичков, следует придерживаться определенных советов:
соблюдать правильную технику, основываясь на скольжении, — тело должно двигаться в воде не только за счет напряжения мышц, но и за счет инерции;
регулярно тренироваться, повышая выносливость.
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