Как правильно выбрать сноуборд

Сноубординг становится все более популярным видом зимнего отдыха. Его фанаты часами скользят с большой скоростью по заснеженным склонам и любуются красотами морозной погоды. Во время катания на сноуборде задействуются практически все группы мышц, за час сжигается почти 1200 ккал, а средняя скорость спуска с горы достигает 70 км/ч. Это ли не волшебство?
Если вы загорелись идеей стать сноубордистом, первое, что нужно сделать, — выбрать сноуборд. О том, как правильно подобрать снаряд и какие есть нюансы, расскажем вместе лектором Национальной лиги инструкторов по сноуборду Никитой Меньшовым.
Длина доски подбирается с учетом роста и веса. Чем выше и тяжелее спортсмен, тем длиннее нужен сноуборд. Существуют таблицы соответствия веса и длины снаряда, их предоставляют производители. Вы должны ориентироваться именно на них.
Чтобы понять, какую ростовку выбрать, нужно открыть каталог выбранного бренда и посмотреть, в какую ростовку попадает ваш вес.
|
Вес
|
Фристайл
|
Фрирайд
|
Универсальные
|
>90
|
>164
|
>168
|
>166
|
80-95
|
162-163
|
167-168
|
165-166
|
75-90
|
160-161
|
165-166
|
163-164
|
70-85
|
158-159
|
163-164
|
161-162
|
65-80
|
156-157
|
161-162
|
159-160
|
60-75
|
154-155
|
159-160
|
157-158
|
55-70
|
152-153
|
157-158
|
155-156
|
50-65
|
150-151
|
155-156
|
153-154
|
45-60
|
148-149
|
153-154
|
151-152
|
30-55
|-
|
151-152
|
149-150
|
Вес
|
Фристайл
|
Фрирайд
|
Универсальные
|
>90
|
>156
|
>160
|
>166
|
80-95
|
155-156
|
159-160
|
158-159
|
75-90
|
153-154
|
157-158
|
156-157
|
70-85
|
151-152
|
155-156
|
154-155
|
65-80
|
149-150
|
153-154
|
152-153
|
60-75
|
147-148
|
151-152
|
150-151
|
55-70
|
145-146
|
149-150
|
148-149
|
50-65
|
143-144
|
147-148
|
146-147
|
45-60
|
141-142
|
145-146
|
143-145
|
30-55
|
139-140
|
142-144
|
140-142
В первую очередь стоит понять, для чего вы выбираете себе доску/боты/крепы. Самая популярная мысль: «Надо брать что-то универсальное». Отчасти она верна. Не будете же вы таскать в путешествия доску для фрирайда, еще одну для парка, еще одну, чтобы просто по склонам покатать.
Чтобы правильно подобрать ширину сноуборда, необходимо знать размер лыжных ботинок. Обувь должна отступать от краев доски на 1,5—2 см. Так вы не будете цеплять снег при поворотах.
Если размер ноги больше 43, то нужна доска с припиской WIDE, в каталоге это выглядит так — «название модели» 157W, где 157 — ростовка, W — обозначение, что доска WIDE, то есть с широкой талией.
Всего их бывает четыре вида:
1. Camber — классический тип. Обеспечивает маневренный спуск и максимальную устойчивость. Отлично скользит по трассе с прямыми участками.
2. Rocker — имеет изогнутую форму, похожую на банан. Конструкция в несколько раз улучшает скольжение. Подходит для склонов с только что выпавшим снегом.
3. Flat — устойчив, обеспечивает легкие повороты. Самый популярный вид для фристайла, но подходит для любого уровня и стиля. Однако для катания по глубокому снегу лучше выбрать другой сноуборд. По факту — это просто плоская доска.
4. Hybrid (гибрид, универсальный) — это сочетание прогибов и их преимуществ для улучшения характеристик доски.
Camber — мой самый любимый прогиб, всем его советую. Rocker хорош только в комбинации с ним, сам по себе не очень.Предположим, что вы выбрали Camber, Camber+Rocker на носу и на хвосте или гибридный прогиб, в котором Camber между креплений. Вы просто молодец! Шикарный выбор!
При выборе жесткости ориентируйтесь на уровень катания и вес. В большинстве случаев бренды обозначают жесткость от 1 до 10, где 1 — самая мягкая доска, а 10 — самая жесткая. Однако обозначения 1 или 10 в линейках сноубордов вы не встретите, самые мягкие доски обычно обозначаются с 2, а самые жесткие — 8—9.
Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
TWIN-TIP — полностью симметричная по геометрии и жесткости от центра доска. Удобно кататься как в прямой, так и в обратной стойке.
DIRECTIONAL TWIN — крепления смещены к хвосту, геометрия одинакова, жесткость носа и хвоста разная. Можно кататься в парке и по целине.
DIRECTIONAL — крепления смещены к хвосту, жесткость и геометрия носа и хвоста разная. Подходит для катания и по укатанной трассе, и по свежевыпавшему снегу. Ехать можно в одном направлении.
Доски с «ласточкиным хвостом» (directional) — это совсем не универсальные снаряды. Это может быть одна из досок в колчане, но никак не единственная.
Перед выбором доски проанализируйте параметры и назначение сноуборда. Обычно производители пишут, для какого уровня подготовки райдера подходит доска.
Новичкам нужно выбирать себе первую доску так, чтобы она подходила по росту и весу.
Советую брать не особо жесткие доски, чтобы было легче прогрессировать. Если тяжело самостоятельно подобрать сноуборд, обратитесь к опытному инструктору, он обязательно поможет.
Райдеры такого уровня уже понимают, какой стиль катания им по душе, и выбирают сноуборд под планируемую поездку: трасса, парк, склон.
Предпочитаю Camber или гибриды, где Camber преобладает. И вам советую.
Опытные сноубордисты подходят к выбору доски с особой тщательностью. У каждого из них есть якорные точки, на которые они смотрят.
С опытными райдерами непросто. Они могут долго выбирать доску по сочетанию прогибов и жесткости, а по итогу взглянуть на дизайн и не купить.
Это стиль катания вне трасс. Для него характерны сложный рельеф, большое количество снега и иногда большая скорость.
Здесь мы берем ростовку чуть больше. Обязательно смотрим, чтобы на носу был рокер, тогда доска будет всплывать легче. И не забываем про закладные (втулки для креплений), они должны быть смещены ближе к хвосту. Это нужно для смещения центра нагрузки.
Подходит универсальная доска, например directional twin или просто twin с небольшими рокерами на носах и с кембером 6—7 жесткости. Это нужно для того, чтобы можно было ездить и в обычной стойке, и в стойке свич.
Здесь необходима доска, точно подходящая под параметры. Чаще всего для фристайла подходят TWIN-TIP и True TWIN.
Я бы рекомендовал TWIN Camber — классический прогиб, который позволяет лучше щелкать, то есть выше прыгать.
Ботинки для сноуборда — это идеальное сочетание comfort + performance.
Одно из первых, о чем стоит подумать при выборе снаряжения, — ботинки. Они отвечают за комфорт при катании, передачу усилия в крепление и в доску.
По каким параметрам нужно выбирать:
размер;
жесткость;
система шнуровки;
внутренник (колодка в особенности);
бренд (опционально);
бюджет.
Порядок пунктов не особо важен. Остановимся только на основных.
Часто при выборе ботинок опираются на размер обуви, который носят. Это не совсем верное решение. Лучше измерить длину стопы в сантиметрах дома (рулетка/лента) или в магазине на специальном измерителе.
Во-первых, стопы слегка отличаются по размеру, во-вторых, ботинки для сноуборда нельзя выбрать как кеды по принципу «сидит нормально, не жмет, не трет — берем». Здесь стоит подойти с умом, потому что от выбора зависит комфорт, а от комфорта — перформанс. Да и мы с вами хотим выбрать ботинки не на два месяца, а на пару сезонов.
Чтобы понять, что ботинок по размеру, нужно надеть его, зашнуровать внутренник и внешник, немного опираясь голенью на язычок ботинка. Если палец слегка упирается в нос ботинка и не давит — есть попадание, размер подходит.
Дальше дело за мелочами: смотрим, давит ли сбоку, не слишком ли широкая колодка, держит ли пятку и т.д. Если палец не упирается, не достает до носа — великовато, меняем.
Для начала стоит понимать, что очень жестко — не всегда хорошо. Вы просто не сможете нормально согнуть ботинок, повредите себе надкостницу. Поэтому нужно понимать, для чего берем ботинки.
Начинающим рекомендую брать ботинки с жесткостью не выше 6-7, иначе будет некомфортно. Прогрессирующим/опытным райдерам стоит оценивать цель: неподготовленный склон/парк/карвинг/для работы инструктором. Сто пар ботинок с собой точно не берем, выбираем что-то универсальное.
Опираемся на то, что будем больше катать в сезоне, и смещаем характеристики:
Существуют три вида систем (их можно совмещать):
BOA — быстро затягиваются, пожизненная гарантия, но часто расслабляется в процессе катания и перетирает ботинки в зоне язычка.
Speed Zone — удобная затяжка двумя шнурками, фиксирует все зоны ботинка, легко ремонтируется репшнуром, однако перетираются шнурки и петельки.
Классика.
Мой выбор — внутренник на Speed Zone (можно посмотреть, как реализовано у Nidecker), внешний ботинок на Double BOA. Такая комбинация обеспечивает быструю и комфортную фиксацию стопы и голени в ботинке и позволяет комфортно посадить пятку, чтобы избежать травм голеностопа.
На подошву возложены две основные функции: амортизация ударных нагрузок и сцепление со склоном.
Много прыжков и дропов? Тогда точно пригодится мягкая подошва с дополнительными амортизирующими вставками из геля, гранул полимера или воздушных капсул. Часто заезжаете на доске в непролазные дебри вне трассы и приходится выходить пешком? Тогда не помешает цепкая подошва с агрессивным протектором, которая легко очищается от снега и хорошо держит на голых камнях.
Выбор ботинок — трудное занятие. Но лучше один раз сделать правильный выбор и кататься с удовольствием, чем взять подешевле и потом продать.