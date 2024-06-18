Как выполнять упражнения на брусьях и турниках: видеоинструкция

Сегодня, 19:00
Стритлифтинг — это вид спорта, основанный на выполнении подтягиваний на турнике и отжиманий на брусьях. Его популярность обусловлена простотой, доступностью и исключительной эффективностью для развития силы и мышечной выносливости. Рассказали, чем полезен этот вид спорта, и записали подробную видеоинструкцию.
Стритлифтинг состоит всего из двух упражнений (подтягиваний и отжиманий), и их выбор вовсе не случаен. Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, в то время как отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Вместе эти упражнения создают сбалансированную силовую тренировку для верхней части тела.
Кроме того, подтягивания и отжимания задействуют сразу несколько групп мышц, что делает их особеннно эффективными. Также турники и брусья можно легко найти в парках, на детских площадках или в спортивных залах, что делает стритлифтинг доступным для всех желающих.
Регулярные занятия стритлифтингом приносят множество преимуществ: