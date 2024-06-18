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Как выполнять упражнения из стритлифтинга: упражнения стритлифтинга
Фитнес

Сегодня, 19:00

2 мин.

Как выполнять упражнения на брусьях и турниках: видеоинструкция

Александр Калагур
Тренер
Спортсмен делает упражнения
Фото istockphoto.com/master1305
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Стритлифтинг — это вид спорта, основанный на выполнении подтягиваний на турнике и отжиманий на брусьях. Его популярность обусловлена простотой, доступностью и исключительной эффективностью для развития силы и мышечной выносливости. Рассказали, чем полезен этот вид спорта, и записали подробную видеоинструкцию.

Какие упражнения входят в стритлифтинг

Стритлифтинг состоит всего из двух упражнений (подтягиваний и отжиманий), и их выбор вовсе не случаен. Подтягивания на турнике развивают мускулатуру спины, плеч и рук, в то время как отжимания на брусьях нагружают мышцы груди, трицепсы и плечи. Вместе эти упражнения создают сбалансированную силовую тренировку для верхней части тела.

Кроме того, подтягивания и отжимания задействуют сразу несколько групп мышц, что делает их особеннно эффективными. Также турники и брусья можно легко найти в парках, на детских площадках или в спортивных залах, что делает стритлифтинг доступным для всех желающих.

Преимущества стритлифтинга

Регулярные занятия стритлифтингом приносят множество преимуществ:

  • увеличение выносливости;
  • улучшение состава тела за счет сжигания жира и набора мышечной массы;
  • развитие координации;
  • улучшение осанки и уменьшение болей в спине;
  • повышение уверенности в себе.

Как правильно выполнять упражнения из стритлифтинга

Стритлифтинг — это простая, но чрезвычайно эффективная форма силовой тренировки. Опираясь всего на два упражнения, это направление позволяет быстро набрать мышечную массу.
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