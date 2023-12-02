5 шагов, которые помогут делать зарядку каждый день

Сегодня многие стремятся развить привычку регулярно тренироваться, не выходя из дома. Одни хотят похудеть к новогодним праздникам, другие — держать тело в тонусе.

Разбираемся, как найти мотивацию и силы для ежедневной утренней зарядки.

Польза зарядки

Когда мы ставим себе новую цель, главное ответить на вопрос: зачем? В случае с зарядкой все достаточно просто:

занятия после ночного сна способствуют пробуждению;

улучшается физическая форма;

нормализуется вес;

улучшается работа вестибулярного аппарата;

укрепляется сила воли;

физическая активность дает заряд бодрости и позитива на весь день.

Чтобы утренние занятия спортом превратились из мечты в реальность и прочно вошли в жизнь, необходимо «перепрограммировать» себя и ввести новые позитивные установки.

Как мотивировать себя делать зарядку каждый день

Прописать цели

Для многих физические упражнения — средство достижения определенной цели. Необходимо решить, к чему именно вы стремитесь, и расписать план на ближайшую неделю или месяц.

Для выработки привычки будет эффективно держать такой план перед глазами на протяжении всего отведенного времени.

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Переместить будильник

Когда еще так хочется понежиться в теплой кровати, помогает проснуться будильник, который стоит не рядом на тумбочке, а в более труднодоступном месте. Пока будет преодолеваться путь до источника ненавистной мелодии, сонный организм успеет пробудиться, и маловероятно снова ляжет под одеяло.

Составить плейлист любимой музыки

Трудно усидеть на месте, когда в наушниках звучит любимая мелодия. Прослушивание приятной музыки стимулирует области головного мозга, которые играют немаловажную роль в координации движений. Помимо этого она улучшает настроение и восполняет силы, придает нужное настроение и мотивацию.

Музыка ловко манипулирует нашим позитивным ладом, снижает негативное действие стресса. Именно поэтому рекомендуется составить плейлист из любимых треков для ежедневных тренировок.

Следует выбирать активные и ритмичные музыкальные произведения. В другом случае, при прослушивании легких и расслабляющих мелодий, может появиться желание отдыхать, а не делать зарядку.

Поощрять себя за успехи

В спорте важны не только сила воли и регулярность, но и поощрение себя даже за простые победы и достижения. Это не означает нездоровую пищу или пропуск зарядки в определенный день в качестве награды. В роли поощрения могут выступать запланированные прогулки и поездки в интересные места, покупка дополнительного спортивного инвентаря. Вариантов великое множество!

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Получить поддержку близких

В новых установках необходима поддержка родственников и друзей. Можно пригласить близких заниматься вместе и делиться друг с другом своими результатами, какими бы незначительными они не были. Это дает огромный толчок и желание продолжать заниматься тренировками, несущими значительную пользу для здоровья.

Не стоит забрасывать начатое из-за первых трудностей или отсутствия мотивации. С каждым ранним подъемом и сделанным упражнением физическая форма будет постепенно улучшаться, а спорт станет нормой повседневной жизни.