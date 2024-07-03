Болезненные месячные: упражнения для обезболивания

Боли при месячных считаются условной нормой. Однако с точки зрения китайского учения даосизма это дискомфорт, сигнализирующий о возможных грядущих проблемах. А значит, лучше устранить его в моменте, чем ждать, когда эта самая проблема сформируется. Для этого в китайской медицине есть специальные упражнения.

Болезненные месячные могут сопровождать различные заболевания. Поэтому перед тем, как браться за упражнения, важно обследоваться. Если же со здоровьем все нормально, то можно переходить к даосским практикам.

Почему есть боль во время месячных и как от нее избавиться

Даосские доктора считают, что залог репродуктивного здоровья — хорошая циркуляция крови в области таза. Чем лучше кровоснабжение органов, тем быстрее обновляются клетки, а значит, тем человек здоровее. Что же может ухудшать циркуляцию крови? По мнению даосских докторов, причина в хроническом напряжении.

На уровне ощущений оно может никак себя не проявлять, а может «выстреливать» болями перед или во время месячных. Если ситуация будет прогрессировать, то на фоне стабильного напряжения и ухудшения кровоснабжения могут развиваться различные хронические воспалительные заболевания. Поэтому важно выполнять упражнения для активного расслабления области таза. Они и снимают болевой синдром, и защищают от возможных заболеваний.

«А как же тонус интимных мышц?» — резонно спросите вы. В западноевропейской культуре есть идея о том, что тазовое дно надо качать. Китайская медицина возражает: тонус — это умение и напрячь, и расслабить мышцы, то есть их эластичность. С напряжением у большинства все хорошо: на фоне стрессов, сидячего образа жизни, а иногда и дополнительных упражнений в зале многие девушки отлично напрягают область таза. А вот как ее расслабить?

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Даосские практики, снимающие боль во время месячных

Даосы предлагают для расслабления интимных мышц и в целом области таза ряд упражнений.

Аутентичное дыхание

Видели ли вы, как дышат дети в трехмесячном возрасте? Малыш раздувается на вдохе буквально всем телом, а потом сдувается на выдохе, как воздушный шарик. Такое дыхание возможно исключительно на расслаблении. В трехмесячном возрасте все так делают. А если в зрелом состоянии вспомнить этот навык, он будет помогать максимально расслабить таз, живот и поясницу.

Ложитесь на пол, поясница прижата к полу, ноги согнуты в коленях. Положите на живот что-то нетяжелое, но ощутимое — например, книжку.

На вдохе живот мягко расширяется и толкает книжку наверх. На выдохе сдувается сам собой. Обратите внимание: в самом начале не надо «насильно» ни ускорять, ни углублять дыхание. Пусть оно течет естественно.

На каждом вдохе задавайте себе вопрос: что я могу еще расслабить, чтобы сделать этот вдох еще свободнее? Переведите внимание в область живота, паха, тазового дна, поясницы — и повторите мысленно этот вопрос, словно обращаясь к телу. Ваша задача — не «заставить», а дождаться ответа: какие мысли приходят в голову? Возможно, конкретно сейчас расслабиться вам поможет чуть более глубокое дыхание.

Теперь садитесь на подушки по-турецки, положите ладонь на низ живота. Повторите расслабленный вдох, который выстроился в положении лежа. Дышите так в течение 3-5 минут. Отмечайте, насколько тише и свободнее становится внутри по мере того, как углубляется дыхание.

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Практики с нефритовым яйцом

На базе аутентичного дыхания строятся другие даосские практики — например, с нефритовым яйцом. Они помогают достигнуть фонового расслабления и со временем избавиться от болевых ощущений. Такие занятия напоминают упражнения Кегеля и направлены на работу с интимными мышцами.

Осваивать эти практики лучше с инструктором, здесь же вы можете познакомиться с основным принципом работы. Нефритовое яйцо помещается внутрь, и ваша задача — поднять его вверх на задержке дыхания и опустить на полувдохе. Как ни странно, сделать это возможно только при условии, что тазовая область качественно расслаблена.

Яйцо становится своеобразным индикатором: если оно двигается, значит, область таза хорошо расслаблена. Если же ничего не получается, значит, нужно найти напряженные мышцы и углубить расслабление.

Продвинутые практики

Вслед за освоением практик с яйцом даосская традиция предлагает практики с трубками, по которым можно поднимать воду (также на задержке дыхания) и с другими аксессуарами. Но при желании можно остановиться на базовых дыхательных упражнениях, которые уже избавляют от болевых ощущений и повышают качество жизни.