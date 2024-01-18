Календарь забегов в Москве в 2024 году

Собрали для вас главные беговые события столицы в 2024 году. Подходящее мероприятие найдется для всех — для любителей, для профессионалов и даже для самых маленьких спортсменов. В некоторых забегах можно будет принять участие всей семьей.

Соревнования в манеже «Скорость»

Дата: 17-18 февраля.

Адрес: Легкоатлетический манеж НИУ МГСУ (Москва, Ярославское ш., д.26, к.4).

Дистанции: от 60 м до 1 мили.

Возраст участников: от 14 лет.

Стоимость: личное первенство — 1200 рублей, эстафета — 3000 рублей.

Хорошая возможность проверить себя в зимний период до начала основного бегового сезона. На мероприятии будут средние и спринтерские дистанции (60 м, 300 м, 600 м и другие). Всем участникам предоставят стартовый номер, браслет, пакет, наклейку для камеры хранения и значок участника. За дополнительную плату можно приобрести беговую майку в стилистике мероприятия.

Забег РФ

Дата: 19 мая.

Адрес: центр Москвы.

Дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Возраст участников: от 6 лет.

Стоимость: от 500 до 6000 рублей (в зависимости от дистанции).

Масштабный забег: в один день бежит вся страна. Старт мероприятия в Москве состоится в самом центре, у стен Кремля. Маршрут забега проходит по самым красивым локациям столицы. На мероприятии будет четыре дистанции — от 1 до 21,1 км.

Фото www.istockphoto.com/Rossella De Berti

Забег «Апрель»

Дата: 5-7 апреля.

Адрес: Олимпийский комплекс «Лужники».

Дистанции: 5 км.

Возраст участников: от 14 лет.

Стоимость: от 1600 до 2500 рублей.

Забег открывает летний беговой сезон. Дистанция небольшая — 5 км, поэтому будет хорошим выбором для новичка. Маршрут забега проходит вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам откроются виды на «Москва-Сити», Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».

Весенний кросс «Быстрый пес»

Дата: 15 апреля.

Адрес: Олимпийский комплекс «Лужники».

Дистанции: 2 км.

Возраст участников: от 18 лет.

Стоимость: 1500 рублей.

Для спортивных владельцев и их активных собак команда Московского марафона ежегодно проводит весенний кросс на 2 км. Участники вместе со своими четвероногими друзьями бегут в Битцевском парке, по размытому грунту, лужам и грязи. В конце забега можно получить значок с символикой.

Полумарафон «Лужники»

Дата: май 2024.

Адрес: будет известен позже.

Дистанции: 21,1 км.

Возраст участников: от 18 лет (есть отдельный детский забег с 0 до 13 лет).

Стоимость: от 1000 до 5000 (зависит от времени регистрации).

Старт посвящен легендарным «Лужникам». Преодолевшим дистанцию выдают медали с изображением памятных событий спорткомплекса. Как правило, маршрут полумарафона «Лужники» проходит по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим.

Фото www.istockphoto.com/Pavel1964

Красочный забег

Дата: 9 июня.

Адрес: будет известен позднее.

Дистанции: 5 км.

Возраст участников: от 14 лет.

Стоимость: от 1500 до 2000 рублей.

Для тех, кто не боится испачкаться и предпочитает яркие краски, команда Московского марафона устраивает красочный забег. Дистанция такая же легкая, как и атмосфера — 5 км. Бегуны стартуют в карнавальных костюмах, а на финише их встречает салют из красок. Чистым остаться не получится, поэтому учтите это при выборе экипировки.

Ночной забег

Дата: 13 июля.

Адрес: будет известен позднее.

Дистанции: 10 км.

Возраст участников: от 16 лет.

Стоимость: от 2500 до 3500 рублей.

Это один из самых зрелищных забегов в Москве. Он стартует после захода солнца — в 22.30. Вас ждет теплая летняя ночь, яркие огни Москвы и комфортная дистанция в 10 км. Что может быть лучше для тех, кто хочет внести немного разнообразия в свою беговую жизнь? И не забудьте взять с собой фонарик.

Полумарафон «Моя столица»

Дата: 6 октября.

Адрес: будет известен позднее.

Дистанции: от 300 м до 21,1 км.

Возраст участников: от 4 лет.

Стоимость: от 600 до 2200 рублей.

Старт из серии мероприятий «Бегом по Золотому кольцу». Помимо Москвы, есть забеги в Иванове, Ярославле, Ростове и других городах. Участие в этой серии стартов — хороший повод совместить путешествие и бег, а также собрать коллекцию медалей.

Московский Марафон

Дата: 12-13 октября.

Адрес: Олимпийский комплекс «Лужники».

Дистанции: 42,2 км.

Возраст участников: от 18 лет.

Стоимость: от 1750 до 6500 рублей.

Московский Марафон состоит в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Именно поэтому маршруты этого старта (42,2 км и 10 км) сертифицируются авторитетной организацией. Московский Марафон обязателен к посещению хотя бы в качестве зрителя. Маршрут пролегает по живописным местам центра столицы.

Фото www.istockphoto.com/skynesher

Крылатский трейл

Дата: 27 октября.

Адрес: парк «Крылатские холмы».

Дистанции: 4 км, 8 км.

Возраст участников: от 18 лет.

Стоимость: от 2000 до 3000 рублей.

Для тех, кто любит бегать на природе, есть возможность поучаствовать в трейловом забеге «Крылатские холмы». Его организаторы обещают всем участникам живописные виды осеннего леса, крутые подъемы и технические спуски.