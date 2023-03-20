Китаянки показали жиросжигающее упражнение, которое покорило соцсети. Разбираем его вместе с тренерами

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
В TikTok набирает популярность видео тренировки с говорящим названием «китайская жиротопка». В вирусном ролике молодые китаянки выполняют простое упражнение под энергичную музыку. Еще одно название этой тренировки — Kiat Jud Dai (Киат Джуд Дай). Оно произошло от веселого музыкального трека, под который проходит занятие.
Как заявляют создатели тренировки — это лучший способ сжечь жир на боках и на животе за короткое время. Спросили у фитнес-тренеров, так ли это.
Для этой тренировки не понадобится никакое дополнительное оборудование. Ее можно выполнять дома, в зале или на улице.
Упражнение выполняют стоя, немного согнув ноги в коленях. Руки необходимо поднять. Далее — совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно. С видеообъяснением можно ознакомиться здесь.
Полная тренировка длится чуть меньше 30 минут.
Создатели Kiat Jud Dai утверждают, что за 3 минуты повторения упражнения можно сжечь 30 калорий. Для сравнения: за 3 минуты тренировки на эллипсоидном тренажере можно сжечь около 45 калорий.
Упражнение задействует разные группы мышц, но при этом нагрузка на них мала по сравнению с другими вариантами. Но его преимущество — быстрый темп.
Это движение совершается за счет работы мышц живота и ягодичных мышц. Нагрузка на них очень динамичная, поэтому они точно будут чувствоваться. Кроме того, необходимо интенсивно дышать, что улучшает лимфоток и стимулирует процесс сжигания жира.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Делая упражнения только на определенные группы мышц, похудеть не получится, поскольку это комплексный процесс, требующий полноценных тренировок на все тело.
Убрать жир с живота только это упражнение не может. Но и любое другое упражнение тоже не убирает жир локально, процесс жиросжигания проходит по-другому.Александр КарповФитнес-тренер
Если мало двигаться в течение дня и неправильно питаться, а потом сделать только это упражнение, то шансов похудеть очень мало. Нет волшебного упражнения, которое будет эффективнее других. Похудение — это баланс питания и двигательной активности.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Чтобы занятия фитнесом не наскучили, они должны быть максимально разнообразными и интересными. И пробовать тренды из социальных сетей — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс.
Создатель этой китайской тренировки — молодец, поскольку этим видео сумел привлечь внимание к фитнесу даже самых ленивых. Упражнение веселое, музыкальное, простое и доступное. Я думаю, что за таким форматом будущее.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Это упражнение выглядит не энергоемким, поэтому с точки зрения траты килокалорий оно не является эффективным. Зато его можно делать всем и где угодно. Если ваша цель — это жиросжигание и плоский живот, есть более эффективные способы похудеть. Если же цель — просто двигательная активность, то упражнение вполне подходит.Александр КарповФитнес-тренер
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