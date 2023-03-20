Китаянки показали жиросжигающее упражнение, которое покорило соцсети. Разбираем его вместе с тренерами

В TikTok набирает популярность видео тренировки с говорящим названием «китайская жиротопка». В вирусном ролике молодые китаянки выполняют простое упражнение под энергичную музыку. Еще одно название этой тренировки — Kiat Jud Dai (Киат Джуд Дай). Оно произошло от веселого музыкального трека, под который проходит занятие.

Как заявляют создатели тренировки — это лучший способ сжечь жир на боках и на животе за короткое время. Спросили у фитнес-тренеров, так ли это.

Техника выполнения

Для этой тренировки не понадобится никакое дополнительное оборудование. Ее можно выполнять дома, в зале или на улице.

Упражнение выполняют стоя, немного согнув ноги в коленях. Руки необходимо поднять. Далее — совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно. С видеообъяснением можно ознакомиться здесь.

Полная тренировка длится чуть меньше 30 минут.

Насколько эффективно это упражнение

Создатели Kiat Jud Dai утверждают, что за 3 минуты повторения упражнения можно сжечь 30 калорий. Для сравнения: за 3 минуты тренировки на эллипсоидном тренажере можно сжечь около 45 калорий.

Упражнение задействует разные группы мышц, но при этом нагрузка на них мала по сравнению с другими вариантами. Но его преимущество — быстрый темп.

Можно ли похудеть, выполняя только это упражнение

Делая упражнения только на определенные группы мышц, похудеть не получится, поскольку это комплексный процесс, требующий полноценных тренировок на все тело.

Istockphoto/fizkesiprogressman

Чтобы занятия фитнесом не наскучили, они должны быть максимально разнообразными и интересными. И пробовать тренды из социальных сетей — отличный способ разнообразить свой тренировочный процесс.

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