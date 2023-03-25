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Сегодня, 14:00

В какое время дня эффективнее тренироваться? Отвечает фитнес-тренер

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор, диетолог
Девушка с тренировочным ковриком.
Фото Freepik/ansiia
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График работы, домашние хлопоты, состояние здоровья, режим сна — все это влияет на время тренировок. По результатам исследований, эффект от упражнений может отличаться в зависимости от того, когда они выполняются — утром или вечером. Рассказываем, какое время суток самое благоприятное для физической нагрузки.

Польза утренних тренировок

Ускоряют обменные процессы

Исследования подтверждают, что утренняя зарядка повышает способность мышечных клеток перерабатывать сахар и жир. Это особенно важно для людей с избыточным весом и диабетом II типа.

Нормализуют давление и улучшают память

Даже непродолжительная утренняя тренировка, например дыхательная гимнастика, положительно влияет на артериальное давление.

Девушка во время медитации.
Freepik/garetsvisual

Также ученые в ходе клинического исследования выявили взаимосвязь между утренней физической нагрузкой и когнитивными способностями. Было доказано, что дыхательная гимнастика, например, за счет лучшего кислородного обогащения стимулирует работу головного мозга — возрастает способность усваивать и обрабатывать информацию, улучшается качество памяти.

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Вред утренних тренировок

Помимо очевидной пользы от утренних занятий, у них есть и недостатки.

Истощают запасы энергии

За ночь организм не получает питательных веществ с пищей, а к утру снижаются запасы гликогена. Для любителей ранних тренировок есть риск, что энергия иссякнет уже на первых минутах.

Особенно это касается тех, кто хочет попробовать интенсивные занятия. Также это можно отнести к силовым тренировкам. Утром натощак лучше отказаться от подобных экспериментов.

Представляют опасность для сердца

Приверженцам утренних пробежек тоже нужно быть настороже. Встал с постели и сразу побежал — не самый лучший способ оздоровления. Дело в том, что в покое во сне некоторые внутренние процессы замедляются. В том числе такой показатель, как пульс. После сна организму необходимо время, чтобы выйти из этого состояния мягко.

Мужчина слушает музыку в наушниках на уличной тренировке.
Freepik

Поэтому если уж и принято решение кардинально изменить свою жизнь и начать тренироваться, лучше отдать предпочтение программам из категории «Разумное тело». Йога, пилатес наиболее подходят для утренней тренировки.

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Польза вечерних тренировок

Вечерние тренировки также помогают держать вес в норме. Но важно иметь в виду, что слишком активные нагрузки поздно вечером могут отрицательно повлиять на сон. Вот основные плюсы вечерних тренировок.

Способствуют похудению

Результаты исследовательской работы показывают, что физические упражнения вечером увеличивают расход энергии после тренировки. То есть занятия во второй половине дня считаются жиросжигающими. А 30-минутная тренировка, по мнению исследователей, значительно снижает чувство голода.

Девушка пьет воду во время тренировки.
Freepik/tirachardz

Помогают расслабиться

Занятия в вечернее время, такие как йога и растяжка, способствуют снятию психоэмоционального напряжения после трудового дня. Это значительно улучшает качество сна и способность организма восстанавливаться.

В этой статье вы можете ознакомиться с тремя упражнениями для безопасной и эффективной тренировки вечером.

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Вред вечерних тренировок

Нарушают сон

Стоит учитывать, что активная тренировка перед сном может ухудшить его качество, сделав его прерывистым и поверхностным. Поэтому за пару часов до сна лучше отказаться от интенсивных занятий.

В процессе тренировки высокой интенсивности возбуждается нервная система, что отодвигает границы сна.

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Какие тренировки полезнее: утренние или вечерние

Утренние и вечерние занятия по-разному влияют на организм человека. На каких остановиться — каждый решает сам, исходя из своих целей и предпочтений. Но польза физической нагрузки как таковой неоспорима.

Женщина сидит на коврике перед тренировкой.
Freepik

Медики считают, что двигательная активность не только оказывает профилактическое действие, но и может рассматриваться как метод лечения хронических заболеваний, связанных со старением. Исследование мышечных волокон показывает, что физические упражнения влияют на состояние здоровья на генном уровне.

По мнению авторов исследования, тренировки могут продлить срок жизни наряду с лекарственными препаратами и здоровым подходом к питанию.

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