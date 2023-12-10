Кому противопоказаны силовые тренировки: рассказывает фитнес-тренер

Чтобы добиться тела мечты, необходимо упорно тренироваться. Но иногда в погоне за идеальными параметрами многие слишком увлекаются силовыми тренировками, даже не подозревая, что такой вид тренинга имеет противопоказания.

Сегодня вместе с фитнес-тренером Натальей Горбуновой поговорим о том, кому нельзя делать силовые упражнения и чем их можно заменить без вреда для здоровья.

Зачем нужны силовые тренировки

Силовые упражнения — неотъемлемая часть правильного плана спортивных тренировок. Они включают две составляющие физической подготовки: мышечная сила и выносливость.

Регулярные тренировки с весом увеличивают размер и силу мышечных волокон, укрепляют сухожилия, связки и кости. Это положительно влияет на физическое состояние человека, внешний вид и метаболизм.

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Ошибочно полагать, что силовые тренировки не нужны для похудения. На самом деле это важнейший механизм в борьбе с лишним весом.

Без регулярных силовых нагрузок размер мышц и сила уменьшаются. Так, после 20 лет неактивный человек может терять до 250 г мышц в год. После 60 лет потери удваиваются. А с помощью таких тренировок можно всю жизнь поддерживать качество мышц и тела.

Противопоказания

Несмотря на явную пользу силовых тренировок, у них есть ряд противопоказаний:

геморроидальное воспаление;

различные виды онкологии;

послеоперационный период;

недавние травмы;

сердечно-сосудистые заболевания;

повышенное артериальное давление;

патологии опорно-двигательного аппарата;

артрозы, артриты;

различные заболевания ЖКТ;

недавно перенесенные вирусные заболевания.

При артрозе или артрите во время силовых тренировок человек рискует получить вывих, при онкологии — рост новообразований.

Нельзя самостоятельно заниматься силовым тренингом и беременным на любом сроке, так как такой вид физической нагрузки может привести к осложнениям, возможным выкидышам и преждевременным родам.

К сожалению, многие игнорируют один из важнейших пунктов подготовки к походу в тренажерный зал. Перед посещением фитнес-центра следует обязательно проконсультироваться с врачом-терапевтом, чтобы точно знать все нюансы о собственном здоровье.

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Чем заменить силовые тренировки

В мире спорта любой может найти подходящие занятия, даже при наличии противопоказаний. Альтернативные комплексы упражнений помогут достичь результата без силовых нагрузок.

Проработка осанки и внутреннего блока

В первую очередь необходимо проработать осанку, скорректировать ее и вывести тело в нейтраль. После — важно укрепить дыхательные мышцы, тазовое дно и научиться правильно работать с дыханием.

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Все это поможет мышцам правильно включиться в работу при физических занятиях разной интенсивности. Иными словами, вы будете получать результат без дополнительного веса.

Мягкий фитнес

«Мягкий фитнес» — это стретчинг, бодифлекс, йога, пилатес. Такие тренировки подходят практически всем.

Можно ли с помощью них достичь качественного результата? Если это набор мышечной массы, то ответ «нет». Если нужно получить красивое, подтянутое тело, то «да».