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Сегодня, 08:00

Легкая полноценная тренировка на каждое утро. Видео

Руслана Бобкова
Автор
Молодая девушка на утренней тренировке на улице
Фото Freepik/cookie_studio
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Затащить себя с утра перед работой на долгую и тяжелую тренировку не так-то просто: далеко не каждому хватит на это времени и сил. А вечером, после работы, бывает уже не до этого. Но поддерживать тонус мышц и обмен веществ на должном уровне необходимо, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

Фитнес-тренер, КМС по жиму лежа Дмитрий Разваров показал легкую короткую тренировку, которую можно выполнять дома или на улице без какого-либо оборудования. Вам потребуется всего лишь заложить на нее в своем утреннем расписании 15-20 минут.

При всей своей простоте эта тренировка задействует все группы мышц. И благодаря выполнению по времени, а не по количеству повторений, за счет интенсивности будет «подстраиваться» под ваш постепенно возрастающий уровень подготовки.

Перед началом выполнения упражнений не забывайте сделать суставную разминку. И если тренируетесь дома, старайтесь делать это с открытым окном, чтобы в помещение поступало больше свежего воздуха.

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Универсальные упражнения
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