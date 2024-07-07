Универсальная летняя тренировка от профессионального спортсмена: видео

Сегодня, 10:00
Летом многим хочется забыть о тренировках и просто отдыхать. Но так делать не стоит: несколько месяцев без физической нагрузки серьезно ухудшат качество вашего тела. Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев рассказал, как тренироваться в летнее время, и записал видеотренировку с лучшими упражнения для поддержания формы.
Каждодневные спортивные упражнения — это не только здоровое тело, но и хорошее настроение: физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины. Тренироваться можно в любое удобное время. Утром — чтобы зарядиться энергией, днем или вечером — чтобы сбросить напряжение и снять накопившуюся усталость.
Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Начинайте с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд. Тем, кто тренируется давно, можно увеличить время выполнения каждого упражнения. В основную часть включите кардио и высокоинтенсивные упражнения, такие как пряжки со скакалкой и берпи. Заминка должна быть более статичной и спокойной.
Упражнения из этой видеотренировки подойдут каждому. Техника понятна и доступна даже новичкам. Кроме того, они не требуют специального инвентаря, их можно выполнять как на улице, так и в зале.
При выполнении упражнений всегда ориентируйтесь на свое самочувствие.