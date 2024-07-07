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Летняя тренировка: программа летних тренировок на улице — видео
Фитнес

Сегодня, 10:00

2 мин.

Универсальная летняя тренировка от профессионального спортсмена: видео

Владислав Зуев
Сноубордист
Красивый мужчина без рубашки.
Фото istockphoto.com/djiledesign
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Летом многим хочется забыть о тренировках и просто отдыхать. Но так делать не стоит: несколько месяцев без физической нагрузки серьезно ухудшат качество вашего тела. Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев рассказал, как тренироваться в летнее время, и записал видеотренировку с лучшими упражнения для поддержания формы.

Что должно входить в тренировку

Каждодневные спортивные упражнения — это не только здоровое тело, но и хорошее настроение: физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины. Тренироваться можно в любое удобное время. Утром — чтобы зарядиться энергией, днем или вечером — чтобы сбросить напряжение и снять накопившуюся усталость.

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Обычно тренировка состоит из трех частей: разминка, основная часть и заминка. Начинайте с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд. Тем, кто тренируется давно, можно увеличить время выполнения каждого упражнения. В основную часть включите кардио и высокоинтенсивные упражнения, такие как пряжки со скакалкой и берпи. Заминка должна быть более статичной и спокойной.

Как правильно выполнять упражнения

  • Начинайте с простых упражнений. Сперва вам нужно разогреть мышцы.
  • Уделите внимание всем группам мышц. Поочередно разогрейте мышцы рук, спины и верхней части позвоночного столба, мышцы ног.
  • Не забывайте отдыхать между упражнениями, если почувствовали в этом необходимость. Передохните 10-15 секунд и принимайтесь за следующее.
  • Чередуйте нагрузку. Добавьте кардио, например, «джампинг джек», прыжки на месте с махами рук, прыжки со скакалкой. Выполнять их нужно в среднем темпе.
  • Знайте о своих противопоказаниях. Например, упражнение берпи не советуют выполнять новичкам, людям с болезнями сердечно-сосудистой системы и больным сахарным диабетом.
  • Соблюдайте питьевой режим. Не забывайте пить воду по мере необходимости. Летом этот пункт особенно важен.

Универсальная видеотренировка на лето

Упражнения из этой видеотренировки подойдут каждому. Техника понятна и доступна даже новичкам. Кроме того, они не требуют специального инвентаря, их можно выполнять как на улице, так и в зале.

При выполнении упражнений всегда ориентируйтесь на свое самочувствие.

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