Одно упражнение от Садхгуру, которое решит проблемы со спиной. Разбираем вместе с тренером

Йога Намаскар — это асана для начинающих, чтобы укрепить и расслабить мышцы спины. Вы можете практиковать это упражнение дома, в тренажерном зале или офисе.

Идеолог упражнения, знаменитый йогин Садхгуру заявляет, что при ежедневном повторении оно укрепляет позвоночник, устраняет боль в спине и может предотвратить ее возникновение в будущем.

Вместе с фитнес-экспертом Денисом Соломиным разбираемся, стоит ли выполнять это упражнение.

Эффективность

Упражнение повышает подвижность плеч, бедер и лодыжек. Существует альтернативный вариант выполнения этой асаны. Надо оставить локти на уровне головы или подставить подушку под пятки. При регулярной практике этих поз возможности тела станут лучше.

Польза для позвоночника

Йога Намаскар действительно укрепляет мышцы спины. Однако этот цикл упражнений не должен быть единственным в арсенале человека. Для здоровья спины обязательно нужно добавить и другие упражнения, особенно с отягощением.

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки на ширине плеч. Затем соедините ладони перед собой в принимающем жесте на уровне груди и поднимите их наверх на вдохе. Ваше тело максимально вытянется в струну.

Заведите руки за корпус, немного прогнувшись назад. Руки со сведенными ладонями надо опустить, а потом снова поднять. Верните руки в изначальное положение перед собой. Повторите несколько раз.

Далее присядьте, все еще держа руки в принимающем жесте перед собой. Повторите движение руками и в этой позе.

Фото Freepik

Встаньте на колени, положите руки на них в положении сидя на пятках. На выдохе перенесите грудь и живот на бедра, руки вытяните вперед и упритесь лбом в пол. Дышите глубоко, по желанию можете закрыть глаза. В этом положении вам надо находиться минуту, а потом нужно вернуться в исходное положение стоя.

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