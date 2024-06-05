Лучшие упражнения на пресс для женщин: советы тренера

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Живот — это зона, к которой приковано очень много внимания. А крепкий пресс — мечта многих женщин. Отлично развитые брюшные мышцы делают силуэт более подтянутым и стройным. Рассказали о самых эффективных упражнениях на пресс для женщин.
Это упражнение не требует ни спортивной формы, ни оборудования. Его можно делать даже сидя на учебе или работе. Порядок действий:
сделать обычный вдох;
сделать обычный выдох;
сделать паузу на одну секунду;
подряд выполнить 5-10 выдохов без добора воздуха.
На последних выдохах зона живота должна сильно подтянуться, как будто вы затянули корсет.
Вариантов динамических планок очень много. Первый вариант исполнения:
необходимо встать в упор на прямые руки;
вытянуться: голова, бедра и ноги должны быть на одной линии;
на вдохе необходимо прогнуть позвоночник и опуститься бедрами к полу в позу «собака мордой вверх»;
на выдохе необходимо подняться с пола и округлить позвоночник так, чтобы таз и лоб стремились друг к другу навстречу.
Рекомендую делать 20-25 повторений в три подхода каждый день. Это упражнение более силовое и задействует мышцы рук, живота и ног.Денис СоломинФитнес-тренер и специалист по осанке
Еще один вариант упражнения:
исходная позиция такая же — упор на прямых руках;
на вдохе необходимо потянуться правым боком вправо;
на выдохе вернуться в прямую линию;
затем также влево — на вдохе;
обратно в центр — на выдохе.
Раскачиваться можно амплитудно, перенося вес сначала на правые руку с ногой, затем на левые. Делать нужно по 20-25 повторений в три подхода каждый день.Денис СоломинФитнес-тренер и специалист по осанке
Это упражнение также эффективно тренирует мышцы живота. Правила выполнения:
необходимо встать спиной к стене, расстояние между ней и вами — один шаг;
стопы — на ширине плеч;
на вдохе необходимо коснуться руками стены над головой;
затем нужно согнуть колени, выдвинуть таз вперед;
подождать несколько секунд и на выдохе вернуться в вертикальное положение.
Руки должны быть прямыми, а уровень нагрузки регулируется расстоянием от стены: чем оно меньше, тем легче.Денис СоломинФитнес-тренер и специалист по осанке
Легкое и эффективное упражнение для всех частей пресса. Для его выполнения нужно:
лечь на спину;
руки расположить за головой;
поднять ноги в воздух;
начать крутить педали воображаемого велосипеда, сгибая одно колено, а другое выпрямляя.
Скручивание на пресс — это очень хорошее упражнение на прокачку прямой и косых мышц живота. Порядок действий:
лечь на спину;
согнуть ноги в коленях;
ступни держать на полу;
положить руки за голову;
медленно поднять верхнюю часть корпуса, активируя пресс;
на секунду задержаться в этой позиции, прочувствовав работу мышц пресса;
затем вернуть корпус в исходное положение.
Есть две главные рекомендации.
По поводу питания для похудения еще не придумали ничего эффективнее, чем тратить калорий больше, чем потреблять. Дефицит калорий можно создать либо четкими подсчетами с помощью гаджетов и состава на упаковках, либо экспериментальным путем.Денис СоломинФитнес-тренер и специалист по осанке
Если грудная клетка округлая и плечи завалены вперед, то визуально будет ощущение, что у человека большой живот. Даже если фактически процент жира низкий. Именно поэтому очень важно уделять внимание мышцам спины и дыханию.
Необходимо тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Эти упражнения будут поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место.Денис СоломинФитнес-тренер и специалист по осанке
Также очень важно добавить в тренировки изолированные дыхательные упражнения и правильно дышать во время занятий спортом. Это тоже поможет избавиться от живота.
Для того чтобы проверить свое дыхание, есть простой тест. Встаньте перед зеркалом с оголенным торсом и отследите, как идет процесс дыхания. На вдохе должна расширяться грудная клетка и надуваться живот. На выдохе грудная клетка должна сужаться, а живот — подтягиваться.
Если на выдохе живот надувается — вы дышите неправильно. И это нужно срочно исправлять.Денис СоломинФитнес-тренер и специалист по осанке
Для того чтобы улучшить дыхание, стоит обратиться к опытному тренеру или врачу общей практики.