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Сегодня, 14:30

3 мужских упражнения, которые будут полезны и девушкам

Руслана Бобкова
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
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Девушка в зале
Фото Istockphoto/Pollyana Ventura
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Страх «перекачаться» — один из самых популярных среди девушек, которые приходят заниматься в тренажерный зал. Кажется, стоит несколько раз повторить движение с гантелями за тем крепким парнем — и вырастут такие же мощные руки, плечи и мышцы груди.

Так ли это и какие движения будет не лишним заимствовать у мужчин, выясняем с персональным тренером, судьей соревнований по бодибилдингу Алексеем Моисеевым.

Существуют ли мужские упражнения

На самом деле упражнения в зале не делятся на мужские и женские. Все зависит не от пола, а от целей атлета. Определившись с тем, какие мышцы и для чего вы хотите проработать, следует выбирать набор движений для своей тренировочной программы.

Любые упражнения направлены на проработку определенной группы мышц. Основные опасения девушек — излишняя мускулистость, сепарация и визуальная детализация мышц. Поэтому они стараются избегать упражнений на мышцы рук и спины. Зато весовые нагрузки на ягодичные мышцы, с которыми работают спортсменки, иногда приводят в шок даже бывалых тренеров.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу

Но упражнения на руки и верхнюю часть тела не менее важны для фигуры: они формируют правильную осанку, поддерживают тонус мышц и делают сбалансированной работу опорно-двигательного аппарата. Да и той самой вожделенной «точеной» фигуры одними приседаниями не добиться.

Красивая спортивная девушка выполняет упражнение дома
Freepik/senivpetro

А чтобы не «перекачать» мышцы, следует тренировать их с не слишком тяжелыми снарядами.

Какие «мужские» упражнения полезны для девушек

Основными мышцами, которые участвуют при выполнении жима лежа, являются грудная мышца, передние дельтовидные мышцы плеча, а также трехглавая мышца плеча.

Проработка этих мышц позволит девушкам контролировать осанку и иметь высокие, красивые плечи. Выполнять рекомендую в классической технике, а основным отличием от мужского исполнения должен быть меньший рабочий вес.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
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В этом упражнении работают в основном мышцы плеч. Наибольшая часть нагрузки приходится на передние дельты, чуть меньше — на средние, задняя дельта получает статичную нагрузку.

Выполнение этого упражнения позволит девушкам иметь красивые округлые плечи. Но вновь подчеркну: вес не должен быть очень большим.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу

Выполняется двумя дисками от штанги, которые при этом нужно плотно сжимать между собой. Основную нагрузку получают центральная и средняя часть грудных мышц, также дополнительно включаются в работу широчайшие мышцы спины, мышцы плеч, трицепс.

Девушкам это упражнение будет полезно для создания красивой формы грудной клетки при сочетании с узкой талией.
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
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Универсальные упражнения
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