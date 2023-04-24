3 мужских упражнения, которые будут полезны и девушкам

Страх «перекачаться» — один из самых популярных среди девушек, которые приходят заниматься в тренажерный зал. Кажется, стоит несколько раз повторить движение с гантелями за тем крепким парнем — и вырастут такие же мощные руки, плечи и мышцы груди.

Так ли это и какие движения будет не лишним заимствовать у мужчин, выясняем с персональным тренером, судьей соревнований по бодибилдингу Алексеем Моисеевым.

Существуют ли мужские упражнения

На самом деле упражнения в зале не делятся на мужские и женские. Все зависит не от пола, а от целей атлета. Определившись с тем, какие мышцы и для чего вы хотите проработать, следует выбирать набор движений для своей тренировочной программы.

Но упражнения на руки и верхнюю часть тела не менее важны для фигуры: они формируют правильную осанку, поддерживают тонус мышц и делают сбалансированной работу опорно-двигательного аппарата. Да и той самой вожделенной «точеной» фигуры одними приседаниями не добиться.

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А чтобы не «перекачать» мышцы, следует тренировать их с не слишком тяжелыми снарядами.

Какие «мужские» упражнения полезны для девушек

Жим штанги лежа

Основными мышцами, которые участвуют при выполнении жима лежа, являются грудная мышца, передние дельтовидные мышцы плеча, а также трехглавая мышца плеча.

Армейский жим, или жим штанги стоя

В этом упражнении работают в основном мышцы плеч. Наибольшая часть нагрузки приходится на передние дельты, чуть меньше — на средние, задняя дельта получает статичную нагрузку.

Жим Свенда

Выполняется двумя дисками от штанги, которые при этом нужно плотно сжимать между собой. Основную нагрузку получают центральная и средняя часть грудных мышц, также дополнительно включаются в работу широчайшие мышцы спины, мышцы плеч, трицепс.

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