3 мужских упражнения, которые будут полезны и девушкам

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Страх «перекачаться» — один из самых популярных среди девушек, которые приходят заниматься в тренажерный зал. Кажется, стоит несколько раз повторить движение с гантелями за тем крепким парнем — и вырастут такие же мощные руки, плечи и мышцы груди.
Так ли это и какие движения будет не лишним заимствовать у мужчин, выясняем с персональным тренером, судьей соревнований по бодибилдингу Алексеем Моисеевым.
На самом деле упражнения в зале не делятся на мужские и женские. Все зависит не от пола, а от целей атлета. Определившись с тем, какие мышцы и для чего вы хотите проработать, следует выбирать набор движений для своей тренировочной программы.
Но упражнения на руки и верхнюю часть тела не менее важны для фигуры: они формируют правильную осанку, поддерживают тонус мышц и делают сбалансированной работу опорно-двигательного аппарата. Да и той самой вожделенной «точеной» фигуры одними приседаниями не добиться.
А чтобы не «перекачать» мышцы, следует тренировать их с не слишком тяжелыми снарядами.
Основными мышцами, которые участвуют при выполнении жима лежа, являются грудная мышца, передние дельтовидные мышцы плеча, а также трехглавая мышца плеча.
Проработка этих мышц позволит девушкам контролировать осанку и иметь высокие, красивые плечи. Выполнять рекомендую в классической технике, а основным отличием от мужского исполнения должен быть меньший рабочий вес.Алексей МоисеевПерсональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
В этом упражнении работают в основном мышцы плеч. Наибольшая часть нагрузки приходится на передние дельты, чуть меньше — на средние, задняя дельта получает статичную нагрузку.
Выполнение этого упражнения позволит девушкам иметь красивые округлые плечи. Но вновь подчеркну: вес не должен быть очень большим.Алексей МоисеевПерсональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
Выполняется двумя дисками от штанги, которые при этом нужно плотно сжимать между собой. Основную нагрузку получают центральная и средняя часть грудных мышц, также дополнительно включаются в работу широчайшие мышцы спины, мышцы плеч, трицепс.
Девушкам это упражнение будет полезно для создания красивой формы грудной клетки при сочетании с узкой талией.Алексей МоисеевПерсональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
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