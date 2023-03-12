Что такое медленный фитнес? Разбираемся с тренером

Медленный фитнес — это тренировка, которая выполняется в низком темпе и менее интенсивно. Она направлена на укрепление мышц, улучшение гибкости и выносливости, а также на снижение стресса и улучшение настроения.

Медленное выполнение упражнений позволяет более точно контролировать движения, фокусироваться на работе мышц и прицельно их прорабатывать.

Чаще всего такие тренировки проходят с минимальным негабаритным оборудованием: фитнес-резинки, полусферы, мягкие и жесткие мячи, массажные роллы, отягощения (гантели или бодибары) весом 1-5 кг.

Расскажем подробнее о некоторых видах медленного фитнеса.

Каким бывает медленный фитнес

Пилатес

Пилатес — это форма медленного фитнеса, которая была разработана немецким физиотерапевтом Джозефом Пилатесом в начале ХХ века. Пилатес сочетает в себе элементы йоги, гимнастики и балета и направлен на укрепление мышц корпуса, улучшение гибкости и координации движений.

Freepik/senivpetro

При занятиях пилатесом акцент делается на правильное положение тела и контроль каждого движения. Эти упражнения могут выполняться как на специальных тренажерах, так и без оборудования на коврике.

Пилатес помогает укрепить мышцы корпуса, улучшить гибкость и координацию движений, а также снизить уровень стресса и поднять настроение. Им можно заниматься индивидуально или в группе под руководством опытного инструктора.

Медицинские исследования доказывают пользу пилатеса. Считается, что занятия по этой системе способствуют укреплению мышечного корсета, избавляют от болей в суставах и позвоночнике и корректируют мышечный дисбаланс.

Барре фитнес

Еще одна разновидность медленного фитнеса — барре тренировки, которые стали одним из главных трендов 2022 года.

Барре фитнес сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса. Он был разработан в Нью-Йорке в 1959 году балериной Лотте Берк, которая создала эту методику для поддержания формы и укрепления мышц после травм.

Freepik/freepik

Упражнения барре выполняются с использованием бара (легкого грифа или перекладины) и другого оборудования (гантели и резиновые ленты). Тренировки барре направлены на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук, а также на улучшение гибкости и координации движений.

Кому подойдет медленный фитнес

Медленные тренировки подходят всем независимо от пола, возраста, веса и уровня физической подготовки. Однако беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после операций и серьезных травм, перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Насколько медленный фитнес медленный

В 1940-х годах началась тенденция за переход от обычных тренировок к медленным. Это течение в итоге получило название SuperSlow. Его создателем считается американец Кен Хатчинс. Эта медленная система тренировок предполагает работу с весом таким образом, что на его подъем уходит 10 секунд, а на опускание — пять секунд. Это означает, что каждое повторение занимает 15 секунд, а подход из 10 повторений длится две с половиной минуты.

При современном ритме жизни часто нет свободных 60 минут на тренировку. Поэтому тенденция 2023 года сводится к уменьшению времени занятия и увеличению количества тренировок в неделю. Сейчас многие тренируются не два-три раза по 60 минут в неделю, а четыре-шесть раз по 30-40 минут.

Freepik/Drazen Zigic

Чем полезен медленный фитнес

Основная польза медленного фитнеса заключается в том, что он помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость, исправить осанку и расслабиться. Медленный фитнес может быть особенно полезен для новичков в спорте и людей, восстанавливающихся после травм, так как он позволяет осторожно и безопасно заниматься спортом.

В целом медленный фитнес — это отличный способ поддерживать тело в форме и улучшать здоровье без излишней нагрузки на организм, который подойдет практически каждому.

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