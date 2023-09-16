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Сегодня, 07:00

Какими видами спорта можно начать заниматься осенью

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Рыжая девушка на пробежке осенью
Фото Istockphoto.com/sanjeri
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Кто-то осенью предпочитает зарыться в теплый плед и смотреть любимые фильмы. А кто-то с наступлением нового сезона решается на изменения в жизни. Рассказываем, какие виды спорта стоит выбрать осенью.

Теннис&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих видов спорта. Самые дорогие виды спорта: сколько стоит подготовка чемпиона

Чаще всего спортивная карьера начинается с детства. И как раз осенью открывают свои двери спортивные школы и секции. В этот возрастной период занятия спортом — скорее инициатива старшего поколения, которое приводит детей на теннис, хоккей и т. д.

Но ведь решение заниматься спортом может прийти и во взрослом возрасте. И осень — оптимальное время для этого. Ведь уже нет изнуряющей летней жары и риска, что может внезапно ухудшиться самочувствие из-за физической нагрузки. В это время лучше отдать предпочтение тем видам спорта, которыми можно заниматься на свежем воздухе. Возможно, с возрастом шансы на спортивные достижения снижаются. Но тем не менее это вполне осознанное решение и, как правило, задачи стоят не в завоевании кубков и медалей, а в улучшении состоянии здоровья. А здесь все средства хороши.

Бег

Бег — довольно популярный вид спорта на все времена. Профессиональные бегуны не прерывают тренировки даже в зимний период. Новичкам, пожалуй, начинать с интенсивных пробежек не стоит. А вот пешая ходьба в среднем и высоком темпе послужит неплохим началом для тех, кто планирует заняться бегом. Особенно это касается людей, которые имеют какие-либо хронические заболевания и избыточный вес. Это позволит постепенно без ударной нагрузки на организм приобщиться к спорту.

Девушка вышла на пробежку осенним утром
Фото Istockphoto.com/microgen

Пеший туризм

В отличие от бега и ходьбы по ровной поверхности, например, в парке, пеший туризм задействует еще большее количество мышц. Ходьба по пересеченной местности хоть и не требует специальной подготовки, но является весьма эффективным методом тренировки. Польза такого вида нагрузки очевидна: укрепление мышц, улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Пеший туризм не только помогает бороться с лишним весом, но и снижает негативное воздействие стресса на организм. Например, поход в горы после тяжелой рабочей недели позволяет переключить внимание и отдохнуть морально.

Настольный теннис

Заниматься настольным теннисом можно не только в помещении, но и на улице. Это и увлекательный способ провести время, и полезный для здоровья вид спорта. Настольный теннис несет в себе соревновательный дух и аэробную нагрузку. Еще он позволяет улучшить координацию, зрительную реакцию и, конечно, сжигать калории.

Две ракетки для настольного тенниса лежат на столе
Фото Freepik/jannoon028

Скандинавская ходьба

В отличие от обычной ходьбы, скандинавская вовлекает в работу еще и мышцы плечевого пояса и спины. Ее еще называют ходьбой с палками, финской или нордической.

Скандинавская ходьба имеет оздоровительный эффект, ее рекомендуют даже людям в возрасте. Громоздкой экипировки для занятий не потребуется. Нужна только удобная одежда, которая не будет стеснять движения, и специальные палки.

Велоспорт

Не только пользу, но еще и особенное удовольствие приносят осенние велопрогулки. Это и кардионагрузка, и тренировка дыхательной системы, и укрепление мышц ног. Дополнительный бонус — отвлечение от привычной картинки. Ведь езда на велосипеде это всегда мини-путешествие. Главное — заранее позаботиться о комфорте и безопасности. Необходимо приобрести удобную одежду, обувь и защитный шлем.

Мужчина катается на велосипеде осенью
Фото Freepik/marymarkevich

Для тех, кто предпочитает заниматься в помещении, тоже есть масса вариантов — нужно не бояться пробовать и искать свой.

Этими и другими видами спорта можно заниматься не только осенью. Важнее не дата на календаре, а желание начать новый этап в жизни и что-то изменить.

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