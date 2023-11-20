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Сегодня, 16:00

Какие упражнения не стоит делать при боли в коленях

Мария Сальникова
,
Олеся Жицкая
Тренер, мастер по уходу за лицом
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Женщина страдает от боли в колене на полу дома
Фото www.istockphoto.com
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Скрип в коленях и боль при ходьбе возникают достаточно часто. Многим кажется, что причина кроется в малоподвижном образе жизни, и боль пройдет, если пробежать пару километров или увеличить нагрузку в зале. А если неприятные ощущения усилятся, то просто потерпеть, пока пройдет.

На самом деле некоторые упражнения при болях в коленях лучше вообще не делать. Тренер-преподаватель адаптивной физической культуры Олеся Жицкая и спортивный физиотерапевт, реабилитолог Артем Васюта рассказали, какие упражнения можно убрать из программы тренировки и в каких случаях.

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Почему колени болят при нагрузке

Травма

Наиболее очевидная причина боли. Мало кто готов тратить время на рентген после того, как упал или получил удар по колену. Между тем даже падение с высоты собственного роста может обернуться повреждением связок, менисков, суставов.

Если не было травмы, значит, речь идет о болевом синдроме, у которого другие причины.
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог

Заболевания

Есть десятки заболеваний, которые могут вызывать боль в коленях. В списке самых распространенных: артроз (из-за него чаще всего появляются хруст и щелканье в суставах), инфекционный артрит, подагра, тендинит собственной связки надколенника (распространенная причина боли в передней части колена под чашечкой).

В каждом случае могут быть собственные ограничения и противопоказания. Но есть и общие рекомендации.
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог

Какие упражнения не стоит делать при болевом синдроме

Боль могут вызывать растяжка, опорная нагрузка, ходьба, долгое сидение. В зависимости от этого устанавливаются ограничения.

Женщина сидит
Фото Photo by Kajetan Sumila on Unsplash

Желательно избегать упражнений, которые связаны с повышенной нагрузкой на суставы и могут вызывать болезненность в процессе выполнения. Чаще всего это:

  • приседания;

  • выпады;

  • жимы ногами;

  • сгибание-разгибание коленей на тренажерах.

Планка и отжимания нагружают коленные суставы меньше, поэтому могут считаться более безопасными. Другие упражнения можно адаптировать, чтобы сделать их выполнение более щадящим.
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог

Конечно, в идеале нужно знать причину возникновения боли и получить консультацию у специалиста. Это позволит получить не только полноценное лечение, но и рекомендации по видам запрещенных упражнений.

Например, не во всех случаях нужно избегать упражнений, которые причиняют боль.

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Иногда допустимо бегать, прыгать и полноценно тренироваться — при условии выполнения реабилитационных упражнений и контроля нагрузок. В других случаях игнорирование боли может грозить различными неприятными последствиями.

Возможны развитие остеоартроза, мышечных дисбалансов и асимметрий или смена паттернов движения, которые могут привести к возникновению проблем в других суставах и позвоночнике.
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог

Какие упражнения не стоит делать при артрозе

Артроз — это хроническое заболевание, ведущее к постепенному разрушению сустава.

Заниматься можно только корректирующими упражнениями, специально подобранными для артроза. Важно не нагружать суставы, не делать резких движений.
Олеся Жицкая
Тренер

Под запретом находятся:

  • любые выпады;

  • энергичные приседания;

  • работа на механических тренажерах с утяжелителями;

  • высокие прыжки;

  • вис на турнике;

  • подъем гантелей и штанги;

  • бег и занятия спортом, связанным с бегом (футбол, баскетбол, теннис и так далее).

Выполнение этих упражнений может спровоцировать обострение заболевания. Усилится отек, появится боль, снизится подвижность сустава. В худшем случае утратится возможность самостоятельно передвигаться.
Олеся Жицкая
Тренер
Женщина, страдающая от боли в ногах
Фото www.istockphoto.com

Какие упражнения не стоит делать после травм

После снятия гипса и разрешения ходить без костылей человек обычно сталкивается с атрофией мышц и контрактурой (недостаточной подвижностью) сустава. В этом случае может показаться, что интенсивные занятия помогут быстрее прийти в норму. Но ни к чему хорошему такой подход не приведет.

Высокая интенсивность тренировок не ускорит реабилитацию и может привести к рецидиву или развитию осложнений после травмы.
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог

Кроме того, за время лечения часто набирается лишний вес. Поэтому многие начинают усиленно тренироваться в зале, чтобы похудеть. В самом желании нет ничего плохого, но с ходу нагружать себя тренировками все же неправильно.

У каждой травмы свои особенности и периоды ограничений. Например, при травмах менисков и связок в период восстановления и сразу после реабилитации запрещены бег, выпады, все упражнения, которые связаны с резкими сгибаниями и разгибаниями суставов.
Олеся Жицкая
Мастер по уходу за лицом

Сразу начинать делать отжимания, планку, ягодичный мостик и другие упражнения тоже нельзя.

Начинают с минимальных и безопасных нагрузок — упражнений без сопротивления. Затем можно добавить эластичные ленты, а уже потом большое сопротивление.
Артем Васюта
спортивный физиотерапевт, реабилитолог

Лучше всего прямо спросить у лечащего врача, какими упражнениями можно заниматься и через какое время после травмы. Потому что заживление проходит у каждого человека индивидуально.

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Универсальные упражнения
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