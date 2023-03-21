5 причин заниматься в зале, а не дома

За время карантина, когда фитнес-клубы были закрыты, многие привыкли заниматься в домашних условиях: обзавелись необходимым инвентарем и нашли подходящие онлайн-тренировки или упражнения из приложений для фитнеса. Но почему после снятия ограничений в зал все же стоит вернуться? Отвечаем на этот вопрос вместе с тренером Александром Карповым.

Атмосфера

Фитнес-зал — место, куда приходят, чтобы оказаться в среде мотивированных людей, нацеленных на результат. Человек часто черпает энергию от других, комьюнити дает заряд позитива и бодрости, вдохновляя на новые свершения.

Фокус

В спортзале все внимание сфокусировано на тренировке. Вы приходите туда, чтобы в течение часа заниматься только своим телом. Тренируясь дома, можно придумать сотню отговорок, чтобы перенести занятие на следующий день. А в зале нет возможности отвлечься на бытовые дела.

Системность

Один из плюсов тренировок в зале с тренером или групповых тренировок — это системность. Вы планируете тренировочный процесс на неделю и подстраиваете под него свой график. Так вероятность пропустить один раз, а потом и вовсе забросить тренировки меньше.

Кроме того, если вы уже купили абонемент в фитнес-зал, то мотивировать на тренировки будут и потраченные средства.

Оборудование и пространство

Фитнес-зал оснащен необходимым для тренировочного процесса оборудованием. Даже если позволить себе покупку тренажера для занятий дома, обеспечить то же разнообразие, что и в зале, просто не позволит пространство. Кроме того, дома нельзя выполнять интенсивные кардиотренировки с прыжками, чтобы не помешать соседям.

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Ну а если в зале есть бассейн или сауна, то домашние тренировки точно не выдержат такой конкуренции.

Тренер

Многие предпочитают заниматься самостоятельно. Но нельзя переоценить роль профессионального наставника в тренировочном процессе. Тренер поможет разработать программу занятий, учитывая особенности здоровья, возраста и уровня подготовки клиента, а также максимально ее разнообразить.

А еще тренер контролирует правильность выполнения упражнений, поэтому вероятность получить травму во время тренировки минимальна.

Конечно, тренировки дома — это лучше, чем ничего. И не у каждого найдется время и возможность приобрести абонемент в спортзал. Но если ресурсы, чтобы тренироваться в фитнес-клубе, есть, то не стоит упускать шанс сделать занятия более эффективными и системными.

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