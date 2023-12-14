Что происходит с мышцами во время тренировок: рассказывает фитнес-тренер

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Физические нагрузки благотворно влияют на организм. Это давно известный и доказанный факт. Регулярные тренировки не только ускоряют метаболизм, улучшают качество жизни, повышают выносливость, но и способствуют росту мышечной массы, что положительно сказывается на внешнем виде и здоровье человека.

Однако не каждый знает, как регулярные физические нагрузки действуют на мышцы и почему они болят после интенсивной тренировки. На эти вопросы мы постарались найти ответ вместе с фитнес-тренером Натальей Горбуновой.

Что такое мышцы

Мышцы — это основная часть опорно-двигательного аппарата, которая обеспечивает движение и поддержание тела, сократительную работу внутренних органов и сердцебиение.

Фото cudazi/istockphoto.com

Мышцы состоят из мышечных волокон, объединенных в пучки, которые покрыты соединительной тканью.

Как изменяются мышцы во время тренировок

Во время тренировок мышцы испытывают нагрузку, возникают микротравмы — маленькие надрывы волокон. После идет процесс восстановления, «вырастают» новые волокна, мышцы становятся сильнее.

Также во время выполнения упражнений с весами наблюдается «напампленность» мышц. К ним приливает кровь, мышечная ткань обогащается кислородом и питательными веществами. В результате на несколько часов наши объемы визуально увеличиваются.

Фото DeanDrobot/istockphoto.com

Но все эти положительные моменты немного омрачает неприятный эффект от спортивных нагрузок — перенапряжение мышц. При большой нагрузке мускулы переходят в состояние повышенного тонуса. Они не только наливаются кровью и увеличиваются в объеме, но становятся жесткими.

Что делать, когда «забились» мышцы

Кроме того, лучше внимательно отслеживать состояние организма. При возникновении ощутимого дискомфорта и боли лучше немедленно прекратить выполнять упражнение.

Фото Jay Yuno/istockphoto.com

Если мышцы все же «забились», их нужно восстановить:

после тренировки принять горячую ванну, сходить в баню или бассейн;

посетить массажиста или провести самомассаж — в течение 40 секунд помассировать «забитую» мышцу;

использовать ледяной компресс или тугую повязку на 15-20 минут — это снимет боль и улучшит кровообращение.

Если неприятные ощущения в мышцах усилились спустя несколько дней после тренировки, это опасный сигнал. Возможна травма. В таком случае лучше обратиться к травматологу.