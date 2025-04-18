Приседания со штангой: техника, польза и основные ошибки

Приседания со штангой — это базовое упражнение для мужчин и женщин. Оно увеличивает мышечную массу нижней части тела, а также преумножает показатели силы и выносливости.
Вместе с фитнес-тренером Еленой Соболь рассказываем, как правильно приседать со штангой, какие есть нюансы в технике и кому присед со штангой противопоказан.
Приседания со штангой способствуют развитию силы и выносливости. Упражнение при соблюдении правильной техники и с должным отягощением способствует активному росту мышечной массы и улучшает общую физическую подготовку.
Также приседания со штангой благоприятно влияют на здоровье опорно-двигательного аппарата: укрепляют суставы, связки и мышцы.
Основные мышцы, участвующие в выполнении упражнений, — четырехглавая мышца бедра (квадрицепс), ягодичные мышцы и бицепсы бедра. Кроме того, в работу активно включаются стабилизирующие мышцы: кор и мышцы спины. Они играют важную роль в поддержании правильной осанки и предотвращении травм во время выполнения упражнения.
Перед тренировкой, включающей приседания со штангой, следует провести разминку — 10-15 минут. Она будет включать:
Кардио (ходьба на дорожке, велотренажер или эллипс).
Суставная разминка с элементами динамической растяжки и проработкой таза.
Один из вариантов разминки: 10 минут ходьбы в умеренном темпе на дорожке, следом суставная разминка верхней и нижней части тела, а также легкая динамическая растяжка бицепса бедра, квадрицепса и ягодиц.
Подбор веса для приседа зависит от уровня физической подготовки. Новичкам лучше начать с легкого веса или даже с пустой штанги, чтобы освоить технику и избежать травм. Более опытные спортсмены могут подбирать тяжелые веса, которые должны соответствовать их силовым показателям и цели тренировки.
Что касается прогрессии нагрузки, фитнес-тренер рекомендует увеличивать вес постепенно, добавляя небольшие блины (например, 2,5-5 кг). При этом важно не забывать следить за техникой выполнения упражнения.
Оптимально увеличивать нагрузку каждые 1-2 недели. Однако прислушивайтесь к организму, чтобы не переутомиться и минимизировать риск травм.
Ширина постановки ног в приседаниях со штангой зависит от индивидуальной анатомии и комфорта. Обычно ноги ставят на ширине плеч или немного шире, что позволяет обеспечить лучшую стабильность и глубокое выполнение упражнения.
Угол разворота стоп должен находиться в диапазоне 10-30 градусов наружу. Это положение позволяет избежать травм и дискомфорта во время выполнения приседания.
Захват штанги может быть широким или узким, в зависимости от стиля выполнения приседаний и личных предпочтений.
Узкий захват задействует больше мышц рук и плеч, в то время как широкий хват помогает удерживать грудь поднятой и обеспечивает большую стабильность.
Локти «смотрят» вниз, их следует держать близко к телу, создавая «корзину» для штанги. Это помогает распределить нагрузку и улучшает контроль над движением во время приседаний.
Высокая постановка штанги — это положение, когда штанга находится на верхней части трапеции. Это позволяет держать более вертикальное положение тела. Низкая постановка штанги, расположенная на задней части плеч, требует большей гибкости и является более привычной для атлетов, выполняющих полные приседания.
Правильное размещение штанги обеспечивает нужный баланс, позволяя спортсмену сохранять вертикальное положение корпуса и минимизировать риск травм.
Прямая спина — важный аспект правильной техники приседания. Она минимизирует нагрузку на позвоночник. Поэтому во время выполнения упражнения важно убедиться, что грудной отдел поднимается, а плечи находятся в правильном положении. Также нужно удерживать поясничный прогиб. Это помогает распределить вес и предотвратить травмы.
Правильное дыхание включает вдох на стадии опускания и выдох на стадии подъема. Это помогает улучшить оксигенацию мышц и поддерживает необходимое давление в брюшной полости для стабилизации позвоночника.
Не стоит забывать про роль брюшного давления. Напряжение в мышцах пресса помогает защитить спину и улучшает общую технику движений, что считается критически важным для безопасного выполнения приседаний.
Техника выполнения приседаний со штангой:
Встаньте на ширине плеч или немного шире, в зависимости от анатомии и предпочтений. Носки могут быть немного развернуты в стороны, чтобы обеспечить естественное движение коленей.
Поместите штангу на верхнюю часть трапеции (для высокого хвата) или на заднюю часть плеч (для низкого хвата). Держите гриф обеими руками, а локти под углом, лопатки сведены.
Перед началом движения убедитесь, что вес равномерно распределен по стопам — он должен ощущаться на полной площади стопы.
Слегка согните колени и включите мышцы кора, чтобы стабилизировать тело. Убедитесь, что голова, грудь и таз находятся на одной линии.
На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени и таз. Колени двигаются в том направлении, в котором находятся носки, чтобы избежать излишнего напряжения в суставах.
Опускайтесь до того уровня, где бедра находятся параллельно полу (можно чуть ниже, если позволяет гибкость). Если гибкость и баланс позволяют, можно опускаться глубже, но только при условии сохранения правильной техники.
На выдохе начинайте подниматься за счет мышц ног и ягодиц. При этом важно не терять равновесие и сохранять прямую спину. Колени не должны уходить вперед за носки, а тяжесть должна оставаться на пятках.
Классические приседания выполняются с штангой, расположенной на верхней части трапеции, чтобы задействовать основные группы мышц ног и ягодиц. Эта техника требует правильной осанки и контроля движения коленей. Это необходимо для обеспечения оптимальной нагрузки на мышцы и минимизации риска травм.
Фронтальные приседания выполняются с штангой, удерживаемой на передней части плеч, чтобы создать дополнительную нагрузку на мышцы кора и спины. Они помогают улучшить равновесие и гибкость, а также акцентируют внимание на квадрицепсах. Это отличный вариант приседаний для спортсменов, стремящихся развивать силу и выносливость.
Сумо-приседания отличаются широкой постановкой ног и более вертикальным положением спины. Упражнение позволяет сосредоточиться на внутренней поверхности бедер и ягодицах. Этот вариант приседаний чаще всего используется для увеличения гибкости и силы в мышцах, которые могут не получать должной нагрузки при выполнении традиционных приседаний. Выполнять упражнение можно с гирей, гантелей или штангой.
Приседания в тренажере «Смита» позволяют более эффективно контролировать движение и уменьшить риск травм. Это идеальный вариант приседаний для начинающих и тех, кто восстанавливается после травм. Этот тренажер обеспечивает стабильность, позволяет сосредоточиться на правильной технике.
Одна из самых распространенных ошибок — это круглая спина. Такая техника может привести к серьезным травмам позвоночника.
Чтобы избежать ошибки, нужно постоянно следить за тем, чтобы спина оставалась прямой, включать мышцы кора для поддержания правильной осанки на протяжении всего упражнения.
Еще одна ошибка — выход коленей за носки при приседании. Это увеличивает риск нагрузок на суставы. Важно следить за тем, чтобы колени двигались в траектории больших пальцев ног и не выходили за линию стоп. Это поможет сохранить естественное положение суставов и снизить риск травм.
Неправильная глубина приседания также может негативно сказаться на результатах и безопасности. Слишком короткие приседания не обеспечивают полноценную нагрузку мышцам, а слишком глубокие могут перегрузить коленные суставы.
Идеальная глубина — это уровень, при котором бедра находятся параллельно полу или чуть ниже, что позволит максимально задействовать необходимые мышцы при сохранении стабильности.
Кроме того, привести к травмам может неправильно подобранный вес. Новичкам рекомендуется начинать с легких весов, чтобы сосредоточиться на технике. Вес увеличивается по мере улучшения силовых показателей.
К противопоказаниям к выполнению упражнений эксперт отнесла следующие случаи:
Заболевания суставов и позвоночника. Приседать нежелательно людям, страдающим от заболеваний суставов или позвоночника. Например, артрита или межпозвоночных грыж, поскольку это упражнение может усугубить состояние и вызвать воспаление.
Ограничения для сердечно-сосудистой системы. Людям с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония или сердечная недостаточность, нужно отказаться от приседаний. Это упражнение может значительно увеличить нагрузку на сердце и сосуды.
Период восстановления после травм или операций. В это время лучше отказаться от приседаний, так как укрепление мышц и суставов требует особого подхода и внимательного контроля нагрузки.
Каждый человек имеет свои анатомические особенности, которые могут повлиять на выполнение приседаний. Поэтому важно корректировать технику, обращать внимание на длину бедра, гибкость и уровень подготовки. Например, тем, у кого короткие бедра, могут подойти сумо-приседания, а гибким спортсменам стоит попробовать более глубокий присед.
Если не можете подстроить технику под себя, обратитесь за помощью к фитнес-тренеру в зале. Он подскажет, какой вариант приседаний подойдет или чем можно заменить упражнение.
Оптимальная частота тренировок с приседаниями — от двух до трех раз в неделю. Важно достаточно отдохнуть и дать мышцам время для восстановления. Важно сочетать приседания с другими упражнениями для гармоничного развития всего тела и предотвращения перетренированности.
Фитнес-тренер рекомендует использовать правило «10 процентов». То есть постепенно увеличивать вес не более чем на 10% от текущего, чтобы обеспечить адаптацию мышц и суставов.
Приседания со штангой укрепляют мышцы ног, ягодиц и корпуса, а также способствуют улучшению общей физической формы. Начинающим атлетам стоит обращать внимание на технику выполнения и не стесняться просить о помощи тренеров, чтобы избежать травм. Опытные спортсмены должны быть внимательны к ощущениям во время тренировок и корректировать нагрузку, опираясь на состояние мышц и суставов.