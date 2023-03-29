Как правильно делать Приветствие Солнцу? Этот комплекс помогает ускорить обмен веществ

Для многих классическая утренняя зарядка — слишком жесткий и динамичный способ взбодриться с утра. Но все же тело требует движения и отказывается просыпаться без разминки. Таким людям подойдет Приветствие Солнцу, или Сурья Намаскар — комплекс упражнений из йоги для эффективного пробуждения.

Практика состоит из 12 шагов, которые помогут морально настроиться на день, запустить нервную систему и простимулировать обмен веществ. Кроме того, выполняя ее регулярно, вы прокачаете гибкость и координацию. Как делать это правильно, в своем видео рассказала фитнес-модель Алена Доманская.

В классической йоге Приветствие Солнцу выполняют до восхода и стоя лицом на восток.

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