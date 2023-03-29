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Сегодня, 19:00

Как правильно делать Приветствие Солнцу? Этот комплекс помогает ускорить обмен веществ

Руслана Бобкова
Молодая девушка выполняет практику из йоги Приветствие Солнцу
Молодая девушка выполняет практику из йоги Приветствие Солнцу.
Фото Freepik
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Для многих классическая утренняя зарядка — слишком жесткий и динамичный способ взбодриться с утра. Но все же тело требует движения и отказывается просыпаться без разминки. Таким людям подойдет Приветствие Солнцу, или Сурья Намаскар — комплекс упражнений из йоги для эффективного пробуждения.

Практика состоит из 12 шагов, которые помогут морально настроиться на день, запустить нервную систему и простимулировать обмен веществ. Кроме того, выполняя ее регулярно, вы прокачаете гибкость и координацию. Как делать это правильно, в своем видео рассказала фитнес-модель Алена Доманская.

В классической йоге Приветствие Солнцу выполняют до восхода и стоя лицом на восток.

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Универсальные упражнения
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