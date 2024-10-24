Самые эффективные кардиоупражнения: подборка от тренера

Кардиотренировка — это физическая активность, направленная на укрепление сердечно-сосудистой системы и повышение выносливости.
На самом деле для эффективного похудения важны как кардиоупражнения, так и силовые. Только комплексные занятия помогут добиться нужного результата.
Вместе с тренером разобрались, какие кардиоупражнения считаются максимально эффективными и как их правильно выполнять.
Бег — отличный вариант для улучшения выносливости и укрепления сердечно-сосудистой системы. Он доступен всем. Можно бегать как на свежем воздухе, так и в зале. Интенсивность занятий регулируется в зависимости от физического состояния и целей.
Ходьба менее интенсивна, чем другие виды кардио. Чтобы усилить эффективность тренировки, можно попробовать идти в гору — это позволит сжечь больше калорий. Отличные результаты в оздоровлении демонстрируют скандинавская ходьба и ходьба на беговой дорожке с наклоном.
Важно понимать: чтобы получить такой же эффект, как от других видов кардио, нужно потратить больше времени. Например, 40 минут бега эквивалентны 80 минутам ходьбы в ускоренном темпе (150 шагов в минуту).
Плавание — идеальный вид кардио для тех, кто хочет избежать нагрузки на позвоночник и суставы. Несмотря на умеренную интенсивность, оно хорошо тренирует все группы мышц. Чтобы получить максимальную пользу от водных тренировок, рекомендуется посещать бассейн 3-4 раза в неделю.
Велоспорт — эффективный вид кардиотренировок, который подходит как новичкам, так и опытным спортсменам. При катании не нагружаются суставы и кости, а работа сердца улучшается.
За один час езды на велосипеде можно сжечь порядка 550 ккал. В плохую погоду можно также кататься на тренажере в зале, причем такая тренировка ничуть не уступает по эффективности уличной.
Прыжки со скакалкой — это отличный вариант кардионагрузки для повышения выносливости, жиросжигания, улучшения работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Этот вид физической активности приводит в тонус большое количество мышц: мышцы ног, рук, ягодиц, плеч, живота и спины.
Берпи — высокоинтенсивное упражнение, которое помогает сжигать калории, улучшать работу сердца и повышает выносливость.
Техника выполнения:
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Согните колени и в положении приседа упритесь руками в пол. Перенесите вес тела на руки.
Сделайте прыжок назад так, чтобы оказаться в положении планки на прямых руках.
Сделайте одно отжимание и вернитесь в позицию планки.
Прыжком подтяните ноги к рукам (положение приседа).
Сделайте прыжок и резко хлопните над головой.
Скалолаз — это упражнение, при котором нужно попеременно подтягивать колени к груди в упоре лежа. Оно отлично подходит как для силовых тренировок с весом своего тела, так и для интенсивных кардиосессий.
Техника выполнения:
Исходное положение: упор лежа на прямых руках и ногах. Ладони под плечевыми суставами. Корпус и таз образуют прямую линию.
Подтяните ноги к животу и тут же верните обратно. Сразу же поменяйте ноги. Получится своеобразный «бег» лежа.
Выполните упражнение нужное количество раз. Чрезмерно не раскачивайте корпус и не поднимайте таз.
Высокоинтенсивные интервальные тренировки не подходят для новичков в фитнесе. Нужна физическая и техническая подготовка в виде 1-3 месяцев регулярных низкоинтенсивных тренировок. Типа пилатеса, animal flow и других тренировок с собственным весом.
Jumping Jack — одно из самых популярных кардиоупражнений, его очень часто включают в аэробные и интервальные тренировки.
Техника выполнения:
Исходное положение: стопы на ширине таза. Спина прямая, руки лежат вдоль тела.
Выполните на выдохе небольшой прыжок. Одновременно с этим движением хлопните над головой.
Вернитесь на вдохе в исходное положение.
Выпрыгивания из приседаний — аэробное упражнение, которое повышает общую выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает силу и повышает мощность ног.
Техника выполнения:
Исходное положение: стопы на ширине таза. Спина прямая, руки лежат вдоль тела.
Сделайте приседание до параллели с полом или чуть ниже.
Сделайте прыжок, затем снова уйдите в приседание. Старайтесь не отрывать пятки во время упражнения.
Эффективная разминка — это неотъемлемый элемент каждого занятия. Она постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений и подготавливает мышцы и суставы к более интенсивным нагрузкам. Завершать тренировку также следует аккуратно, чтобы обеспечить плавный переход к отдыху.
Для достижения заметного тренировочного эффекта рекомендуется заниматься физической активностью три-четыре раза в неделю. Однако если возможности столько тренироваться нет, стоит помнить, что даже минимальные ежедневные нагрузки способны принести больше пользы, чем полное отсутствие активности.
Если регулярно выполнять одни и те же упражнения, мышцы привыкают к нагрузкам, и в какой-то момент эффект начинает ослабевать. Именно поэтому важно составлять разнообразный тренировочный план.
Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы.
Эффект от кардиотренировок зависит от уровня нагрузки. Поэтому важно четко осознавать цель, чтобы правильно подбирать интенсивность.
Уровень нагрузки можно оценить по тому, насколько пульс приближен к максимальному. Чем ближе, тем выше интенсивность. Чтобы вычислить максимальный пульс, можно использовать формулу: 220 минус возраст. В зависимости от цели кардиотренировки стоит заниматься в определенной зоне: 60-70% от максимального пульса — для сжигания жира; 70-80% — для увеличения выносливости; 80-90% — для роста мышечной массы; 90-100% — для предельного развития силы и скорости.
Длительность кардиотренировок может значительно различаться в зависимости от множества факторов, включая уровень физической подготовки, возраст и конкретные цели занятий.
Обычно для тех, кто только начинает путь в спорте, будет достаточно кардиотренировок продолжительностью от 20 до 30 минут в день. Опытные спортсмены, чьи тела уже привыкли к регулярным нагрузкам, могут увеличить длительность занятий. В зависимости от поставленных целей они могут заниматься от 30 до 60 минут и более.