Силовые тренировки для женщин: 5 популярных мифов

Силовые тренировки принято считать сугубо мужским занятием. Но им активно занимаются и представительницы прекрасного пола. Однако до сих пор существует ряд заблуждений, связанных с силовыми тренировками для женщин.

Вместе с фитнес-тренером Еленой Соболь развеиваем популярные мифы.

Миф № 1 — силовые тренировки наносят вред позвоночнику и матке

Женский скелет отличается от мужского. Он более хрупкий. Поэтому многие уверены, что тяжелые веса негативно сказываются на позвоночнике и суставах. На самом деле привести к травмам может только неправильная техника выполнения упражнений.

Также фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что подъем тяжестей в обычной жизни и поднятие веса в ходе тренировки сильно отличаются. В бытовом обиходе нежелательно постоянно поднимать более пяти килограммов, так как это может привести к опущению матки.

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Эксперт подчеркнула, что при регулярных занятиях силовым спортом с правильной техникой и соблюдением безопасности у девушек:

укрепляются мышцы тазового дна;

улучшается кровообращение;

легче переносятся беременность и роды.

Миф № 2 — от силовых тренировок вырастут огромные мышцы

По словам фитнес-тренера, многие девушки отказываются от силового тренинга, потому что боятся набрать мышечную массу и стать культуристом. Однако это всего лишь заблуждение. Ведь у женщин уровень тестостерона ниже, чем у мужчин. Это ограничивает возможности естественного набора мышечной массы. Так, силовые тренировки без использования фармакологии могут привести только к незначительному росту мышечной массы, результатом чего будет рельефное и подтянутое тело.

«СЭ» не рекомендует использовать какие-либо средства и препараты для роста мышечной массы.

Силовые тренировки, по словам Елены, способствуют сжиганию жира и развитию мышц, увеличивается скорость обмена веществ. Даже в состоянии покоя женщина, занимающаяся спортом, будет худеть.

Миф № 3 — тренироваться нужно только в фитнес-клубе

Начинающих спортсменов часто отпугивает мнение, что для силовых тренировок нужно сложное оборудование. Елена Соболь уверяет, что эффективные силовые тренировки можно проводить и в домашних условиях, но при наличии минимального количества оборудования. Например, гантелей или гирь.

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По ее словам, на маркетплейсах и в спортивных магазинах есть множество отягощений для домашнего силового тренинга.

Миф № 4 — силовой тренинг противопоказан пожилым женщинам

Многие уверены, что тренировки с весами разрешены только девушкам. Ведь с возрастом ухудшается состояние костей, изменяется гормональный фон, появляются болезни.

На самом деле силовые тренировки полезны для женщин любого возраста. На регулярной основе они позволяют сохранить мышечную массу, улучшить плотность костей, а также поддерживают подвижность и улучшают общее физическое состояние.

Миф № 5 — от силовых тренировок теряется гибкость

Большинство женщин считают, что силовые тренировки ухудшают гибкость, девушка становится более громоздской и неповоротиливой, теряет женственность.

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Однако реальность такова, что силовые тренировки даже могут улучшить гибкость. Фитнес-тренер отметила, что правильно составленные занятия должны включать упражнения на растяжение, которые сохраняют и даже улучшают гибкость.