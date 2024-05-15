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Стритлифтинг: что это и как заниматься — рекорды
Фитнес

Сегодня, 07:00

3 мин.

Зрелищный спорт: что такое стритлифтинг и как им правильно заниматься

Александр Калагур
Тренер
Девушка занимается на турнике
Фото istockphoto.com/GaudiLab
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Стритлифтинг — захватывающий вид силового спорта, который возник на базе уличного воркаута. Направление включает в себя всего два упражнения: подтягивания на турнике и отжимания на брусьях, но с добавлением дополнительного веса. В последнее время стритлифтинг стремительно набирает популярность во всем мире, в том числе и в России. Направление привлекает внимание атлетов и любителей спорта зрелищностью и доступностью. Рассказали, чем полезен стритлифтинг и кому он подходит.

История стритлифтинга

Движение уличного воркаута зародилось в начале 2000-х годов. Атлеты искали способы тренироваться и демонстрировать свою силу и ловкость, используя только доступное им оборудование на детских площадках и в парках. Постепенно некоторые из них начали добавлять дополнительный вес, чтобы увеличить нагрузку и усложнить тренировки. Так и появился стритлифтинг — силовой спорт, состоящий из двух упражнений с отягощениями.

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Правила стритлифтинга

Соревнования по стритлифтингу проводятся в двух основных дисциплинах: подтягивания на турнике с весом и отжимания на брусьях с весом. Атлеты выступают в различных весовых категориях. Победитель определяется по максимальному отягощению, которое он может поднять в каждом упражнении.

Правила соревнований по стритлифтингу достаточно просты:

  • атлеты должны использовать стандартные турник и брусья, установленные на определенной высоте;
  • им дается три попытки на каждое упражнение;
  • дополнительный вес должен быть прикреплен к поясу атлета;
  • судьи следят за правильностью выполнения упражнений и засчитывают только чистые повторения.
Фото istockphoto.com/kynesher

Чем полезен стритлифтинг

Стритлифтинг полезен для физического развития и здоровья. Он способствует:

  • увеличению силы и мышечной массы: упражнения с дополнительным весом эффективно наращивают мышцы верхней части тела, особенно спины, груди и рук;
  • улучшению выносливости: динамические упражнения, такие как подтягивания и отжимания, повышают выносливость и укрепляют сердечно-сосудистую систему;
  • развитию координации: стритлифтинг требует ловкости, особенно при выполнении упражнений с тяжелым весом;
  • повышению уверенности в себе: овладение сложными упражнениями и достижение прогресса в поднятии веса может значительно повысить уверенность в себе и самооценку.

Кому подходит стритлифтинг

Стритлифтинг подходит для людей всех возрастов и уровней подготовки. Начинающие могут начать с небольшого веса и постепенно увеличивать его по мере прогресса. Опытные атлеты могут соревноваться в более тяжелых категориях и выполнять более сложные варианты упражнений.

Фото istockphoto.com/RealPeopleGroup

Рекорды в стритлифтинге

Мировые рекорды в стритлифтинге постоянно обновляются. На данный момент действующим рекордсменом в подтягиваниях с весом является Райан Кеннеди, который в 2022 году подтянулся 53 раза с дополнительным весом 100 кг. В отжиманиях на брусьях рекорд принадлежит Денису Минину, который в 2021 году отжался 100 раз с дополнительным весом 70 кг.

Стритлифтинг — это захватывающий и динамично развивающийся вид спорта, который сочетает в себе силу, атлетизм и зрелищность.

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