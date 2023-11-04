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Сегодня, 07:00

Почему бег может навредить вашим коленям и как защитить себя от травм на кардио-тренировках

Надежда Смирнова
реабилитолог
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Проверка фактов

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Девушка бежит
Фото www.istockphoto.com
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Бег популярный метод похудения и укрепления выносливости организма. Однако такая, на первый взгляд, простая кардио-нагрузка может привести к серьезным последствиям и неприятным травмам. О том, почему бег может не помочь, а навредить, а также о способах защитить себя от болезненных последствий после кардио-тренировок рассказала российский реабилитолог Надежда Смирнова.

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Что влияет на травматизм в беге

Если у вас когда-то была травма голеностопа, колена или чего-то еще, это может вызывать боль и повышать риск получения повторной травмы. Очень важно подготовить организм к ударной нагрузке с учетом предыдущих проблем.

При этом необходимо помнить, что каждому спортсмену независимо от возраста важно проходить УМО (углубленный медицинский осмотр) каждые шесть месяцев.

Большой вес

Лишний вес значительно повышает риск развития остеоартроза суставов или стрессовых переломов. Если начинать бегать с избыточным весом, можно все усугубить и получить воспаление или перелом. А потом столкнуться с длительной и денежно затратной реабилитацией.

Здоровый вес очень важен, если вы хотите на постоянной основе заниматься кардио-тренировками. Иначе есть риск ухудшить состояние здоровья.

Фото www.istockphoto.com

С возрастом многие сталкиваются с различными заболеваниями. В частности, часто болят коленные суставы. Это происходит из-за износа хрящевой ткани. Если вы решили заняться бегом в возрасте, то необходимость посетить врача становится еще выше. Иначе есть риск не только получить травмы, но и сильно усугубить хронические заболевания.

Если вы никогда не бегали и резко захотели начать — это не самое лучшее решение. Важно подготовить организм к нагрузкам, чтобы избежать ненужных травм.

Начните с посещения тренажерного зала с инструктором для укрепления мышечного корсета. Только потом можно приступить непосредственно к бегу, но только на коротких дистанциях. Длинными пробежками можно начать заниматься только тогда, когда тело придет в тонус и привыкнет к нагрузкам.

Травмы часто возникают тогда, когда человек подходит к занятиям бессистемно. Например, он всегда бегал 5 км, а потом вдруг резко решил пробежать 45. Зачастую к таким переменам организм оказывается не готов.

Важно учитывать индивидуальные особенности, соблюдать умеренность и постепенно повышать нагрузку. Например, та же подготовка к марафону у кого-то занимает три месяца, а у кого-то 1,5 года.

Важно делать разминку перед забегом, чтобы ваши суставы были разгружены, а связки и сухожилия были более эластичными.

По результатам многих исследований и данных МРТ, начинающие бегуны часто подвержены значительным изменениям в суставах (воздействию на кости и хрящи) после бега. И именно новички чаще всего пренебрегают разминкой.

Фото www.istockphoto.com

Как же избежать травм

Несмотря на все возможные негативные последствия, отказываться от бега определенно не стоит. Нужно только соблюдать несколько важных правил.

  • делать разминку;
  • регулярно проверяться у врача;
  • учитывать состояние организма;
  • постепенно увеличивать нагрузку.
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