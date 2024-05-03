20 главных трендов мировой фитнес-индустрии: от трекеров до йоги

Научный журнал ACSM Health & Fitness каждый год публикует рейтинг главных трендов мировой фитнес-индустрии, основанный на опросах экспертов и анализе сфер здоровья и спорта.

Вместе с фитнес-тренером Еленой Соболь и кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Андреем Сахаровым изучили популярные спортивные тренды и разобрались, насколько они востребованы в России.

Фитнес-устройства

Развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, делает фитнес-трекеры и «умные часы» все интереснее для потребителя. С каждым годом возможности устройств позволяют более тщательно отслеживать и анализировать показатели физической активности, массы тела, режима сна, стресса, цикла. Не удивительно, что спрос на фитнес-устройства растет.

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По данным ПАО МТС, только в 2023 году в России продали восемь миллионов «умных» часов, фитнес-трекеров и детских локаторов. Это на 41% больше по сравнению с 2022 годом.

Чем же полезны фитнес-устройства?

Помогают улучшить здоровье. Анализируют показатели активности, сна, отслеживают сердечный ритм и на основе собранной информации подсказывают человеку, как себя вести.

Повышают мотивацию, побуждают изменить образ жизни. Человек мог даже не догадываться, что ведет малоподвижный образ жизни.

Если фитнес-трекеры и «умные часы» давно полюбились спортсменам, то новый технологичный аксессуар смарт-кольцо только набирает обороты. Ожидается, что мировой рынок таких устройств к 2030 году вырастет до 2570,3 млрд долларов. Однако российские пользователи пока что не оценили смарт-кольца. По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, такие гаджеты массово не представлены на отечественном рынке, в большинстве случаев их можно купить по предзаказу.

Корпоративные программы укрепления здоровья работников

Работодатели стали все чаще задумываться о внедрении в корпоративную культуру заботы о здоровье сотрудников. Организация физкульт-брейков, собственный тренажерный зал в компании, корпоративные походы, йога, совместное участие в спортивных мероприятиях и другие меры становятся все популярнее среди фирм.

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С 2019 года в Российской Федерации реализуется федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Он направлен на профилактику основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний: курения, артериальной гипертонии, низкой физической активности, избыточной массы тела и ожирения, нездорового питания, избыточного потребления алкоголя.

Так, по данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 79% работодателей считают, что занятия спортом повышают эффективность сотрудников. При этом 42% опрошенных поддерживают спортивные увлечения работников.

Фитнес-программы для возрастных граждан

По данным онлайн-журнала отечественной фитнес-корпорации World Class, основная идея антивозрастных тренировок — это развитие гибкости и равновесия, аэробные и силовые упражнения. Кроме того, в исследовании, опубликованном в журнале Health, говорится, что физическая активность способна снизить риск развития хронических заболеваний и может уменьшать признаки старения на клеточном уровне.

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Так, программы тренировок для граждан от 55 лет и старше составляются с учетом ограничений по здоровью и физических возможностей. Как правило, это низкой или средней интенсивности тренировочная программа, которая включает элементы лечебной физической культуры, пилатеса, стретчинга, а также техники самомассажа.

Например, в столице России организован проект «Московское долголетие», который предлагает москвичам пожилого возраста бесплатно посетить занятия более чем по 30 направлениям. Это и скандинавская ходьба, и пилатес, и гимнастика, и общая физическая подготовка, и многое другое.

Упражнения для похудения

Эксперты сервиса «Работа.ру» и аналитики ЮKassa провели опрос и выяснили, что 43% опрошенных россиян планируют похудеть к лету, 28% из них уже приступили к похудению, а 15% только собираются начать худеть в ближайшее время. Однако половина респондентов (51%) вообще не планирует худеть, а 6% не могут этого сделать по медицинским показаниям.

Возмещение расходов на фитнес

Эта налоговая льгота стала действовать в России с 2022 года. Для этого фитнес-клуб или тренер должны быть зарегистрированы в реестре Минспорта.

Вычет получить может гражданин, который платит НДФЛ по ставке 13%. Соответственно, надо быть резидентом РФ, то есть проводить в стране более 183 дней в году. Тот, кто получает неофициальную зарплату, работает как самозанятый или ИП на упрощенной системе налогообложения, налоговой льготы не имеет.

Кроме того, возмещение расходов на фитнес и включение их в полис ДМС способствуют признанию работников индустрии фитнеса (например, персональных тренеров и инструкторов ЛФК) частью системы здравоохранения.

Привлечение и наем сертифицированных фитнес-тренеров

По данным исследования, каждый третий тренер в России (44% мужчин и 26% женщин) имеет спортивный разряд. Однако лишь 36,5% специалистов имеют профильное высшее или среднее профессиональное образование по направлениям «Физическая культура и спорт», «Педагогические науки», «Медицина» и «Хореография». При этом 9 из 10 фитнес-тренеров получили дополнительное образование в сфере фитнеса, причем 50% обучались в течение 6 месяцев.

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Постоянное совершенствование навыков и обучение — одна из главных положительных тенденций индустрии фитнеса в России. Более 49% фитнес-тренеров проходят обучающие курсы чаще одного раза в год, кроме того, половина тренеров регулярно занимается самообразованием.

Мобильные фитнес-приложения

Популярность мобильных приложений для занятий фитнесом в домашних условиях резко возросла в период пандемии. Однако после ее окончания востребованность фитнес-программ не снизилась. По данным компании ZipDo, к 2027 году объем мирового рынка фитнес-приложений достигнет $ 14,64 млрд. Около 2,5 млн россиян имеют на телефоне приложения для самостоятельных занятий фитнесом дома, на улице или в тренажерном зале.

Кроме того, Елена Соболь отмечает, что самостоятельные домашние тренировки без знания техники выполнения упражнений могут привести к травмам и другим проблемам со здоровьем.

Тренировки для ментального здоровья

Исследование, проведенное в 2023 году, гласит, что 71% россиян занимаются спортом для улучшения самочувствия и здоровья. А каждый десятый — чтобы отвлечься от проблем и лучше справиться с плохим настроением, стрессом. Для 9% опрошенных спорт — это способ достижения целей, а 6% выбирают тренировки, чтобы улучшить психологическую устойчивость.

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Действительно, занятия спортом улучшают психологическое здоровье человека. Во время интенсивных физических нагрузок выделяется гормон счастья — эндорфин, который положительно влияет на настроение и самочувствие человека, приносит радость и удовлетворение.

Спортивное развитие молодежи

Согласно опросу ВЦИОМа, 45% родителей водят ребенка на дополнительные физкультурно-спортивные занятия и секции. Действительно, среди клиентов спортзала все чаще мелькают дети и подростки. Во многих фитнес-клубах появились отдельные секции или групповые тренировки для молодежи.

Персональные тренировки

Рынок фитнес-приложений давно сделал смартфоны карманными тренерами и диетологами. Однако у персональных тренеров все же остается ряд преимуществ. Ведь они обладают широким спектром знаний, включая понимание психологии, анатомии, физиологии, методик тренировок и периодизации.

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Однако в 2023 году ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 83% россиян, в жизни которых регулярно присутствует спорт, предпочитают самостоятельные тренировки, а каждый пятый — тренировки под руководством тренера, инструктора (21%). При этом чаще всего тренируются под профессиональным присмотром женщины (17%), россияне до 45 лет (21%), люди с высоким и средним достатком (17% и 13%) и проживающие в городе (17%).

Lifestyle Medicine

Lifestyle Medicine (Медицина образа жизни) — это направление, которое применяет научно обоснованные методы для поддержки здорового образа жизни. В России оно чаще всего проявляется в мерах профилактики.

Основная цель Lifestyle Medicine — улучшение здоровья и благополучия людей через шесть столпов профилактической медицины: питание, регулярная физическая активность, сон, управление стрессом, отказ от вредных привычек и позитивное социальное общение.

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Например, в России каждый совершеннолетний гражданин может пройти диспансеризацию — бесплатные осмотры, обследования, сдать анализы в поликлинике, фельдшерском пункте, а иногда и в парке в мобильных пунктах, чтобы выявить риски развития хронических неинфекционный заболеваний. Объемы оказываемой гражданам профилактической медицинской помощи выросли более чем на 57%.

Тренировки на открытом воздухе

Согласно данным ВЦИОМ, в число самых популярных видов спорта среди россиян, которые регулярно занимаются спортом, входят бег, спортивная ходьба и легкая атлетика (36%), фитнесом занимаются 25%, а тяжелой атлетикой лишь 12%. На основе этих данных можно сделать вывод, что россияне выбирают спорт на свежем воздухе.

Wellness-коучинг

Wellness-коучинг работает с людьми, которые испытывают физические и эмоциональные страдания, желают добиться изменений и начать с работы над телом и образом жизни.

Wellness-коуч помогает человеку позаботиться о себе и своем ментальном здоровье не через привычные рекомендации, а подбирает для него индивидуальную схему, которая будет оптимально вписываться в привычный образ жизни. Это сравнительно молодое направление, которое продолжает развиваться и набирать обороты по всему миру, в том числе и в России.

Функциональные тренировки

Функциональные тренировки развивают все физические качества в равной степени, что способствует повышению качества жизни, улучшению внешнего вида, общего состояния организма. Первоначальная задача таких тренировок — не набрать мышечный объем, а укрепить тело.

Йога

Йога давно стала популярной в России. Количество центров йоги за 2021-2022 гг. в стране увеличилось на 21%. Ее поклонники отмечают, что практика помогает уменьшить проявления стресса, улучшает психическое здоровье.

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Кроме того, йога может использоваться для самых разных уровней физической подготовки и безопасна для особых групп населения.

Exercise Is Medicine

Exercise Is Medicine (Упражнения — это лекарства) — движение, которое призывает внедрять физические упражнения в схему лечения пациентов. Направление носит глобальный характер и рекомендует врачам и другим специалистам включать физическую активность при разработке планов лечения, направлять пациентов к высококвалифицированным экспертам по физической нагрузке.

В России данное движение особенно ярко проявилось после пандемии коронавируса. Так как перенесенный ковид требует вмешательства как минимум физического терапевта, эрготерапевта или спортивного тренера, специализирующегося на адаптированной физической активности.

Традиционная силовая тренировка

Силовые тренировки влияют на все тело: ускоряют кровообращение, увеличивают мышцы и избавляют от лишнего веса за счет сжигания жира. Кроме того, силовой тренинг благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему организма.

Фото FlamingoImages/istockphoto.com

Однако по данным совместного опроса, самое востребованное спортивное направление у россиян — фитнес и общая физкультура (43%). В топ-5 также вошли велоспорт (24%), туристические походы (24%), силовые тренировки (21%) и плавание (19%).

Тренировки с использованием цифровых технологий

Сегодня в России активно используются цифровые технологии и инновации в различных аспектах спортивной деятельности. Например, во время тренировок профессиональных спортсменов проводится аналитика данных их производительности. С помощью различных датчиков и устройств, таких как носимые устройства и камеры, тренерский состав собирает данные о физической активности, движении и других параметрах. Затем полученная информация анализируется и используется для оптимизации тренировок и повышения результативности.

Кроме того, правительство утвердило стратегию цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года.

Персональные онлайн-тренировки

По данным «Авито Услуг», 58% россиян, которые искали на платформе фитнес-тренера, интересовались занятиями в формате онлайн. Действительно, у такой формы тренинга есть ряд преимуществ. Во-первых, это цена, потому что онлайн-занятия стоят дешевле, чем обычные. Во-вторых, это экономия времени. В-третьих, комфорт, так как многие стесняются тренироваться в зале.

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Кроме того, интерес к дистанционному фитнесу только растет. В 2024 году россияне стали искать онлайн-тренеров по фитнесу чаще на 26%.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT)

HIIT, или высокоинтенсивная интервальная тренировка, — один из самых популярных видов тренировок. Ее главная особенность — чередование интервалов упражнений с высокой и низкой интенсивностью.

Однако никаких данных о популярности и востребованности высокоинтенсивных интервальных тренировок у россиян мы не нашли.