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Сегодня, 19:00

5 необычных упражнений, чтобы горело все тело. Показывает тренер

Руслана Бобкова
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка выполняет тренировку дома.
Фото Freepik
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Можно выполнять дома и без оборудования.

Нет времени сходить в зал? Тренировка дома может быть не менее увлекательной и приятно выматывающей. Наш фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин показал комплекс на все тело из пяти простых, но необычных упражнений, которые заставят ваши мышцы гореть. Кроме того, эти функциональные движения будут полезны для осанки и принесут пользу здоровью.

Для выполнения тренировки вам понадобится разве что коврик. Но если вы захотите усложнить ее, можете добавить к некоторым упражнениям отягощения. Для полноценной тренировки следует выполнить один круг разминки и 3-5 кругов основной части комплекса с перерывом в 1,5 минуты между кругами. А для разминки с утра достаточно будет выполнить обе части по одному разу.

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