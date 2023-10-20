6 упражнений для тазобедренных суставов в домашних условиях

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Боль в тазобедренных суставах знакома многим. Она может возникнуть после значительных физических нагрузок (пеших экскурсий или переноски тяжестей) или из-за сидячего образа жизни. Особенно актуальна эта проблема для людей с лишним весом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, как облегчить состояние при боли в тазобедренных суставах.
Техника выполнения
Лечь на пол, выпрямить ноги, руки расположить вдоль тела.
Поднять правую ногу вертикально вверх, чтобы носок «смотрел» в потолок. Левую удерживать на полу неподвижно. Если положение левой ноги причиняет боль, можно согнуть ее в колене.
Медленно описать 5-10 кругов поднятой правой ногой: по часовой стрелке и против часовой стрелки.
Медленно опустить правую ногу, приняв исходное положение.
Поднять левую ногу и выполнить вращения ею.
Техника выполнения
Встать на четвереньки: ладони должны находиться под плечами, поясница зафиксирована, шея на одном уровне со спиной.
Поднять правую ногу и согнуть ее в колене до угла в 90 градусов.
Плавно выполнить поднятой правой ногой несколько движений вперед-назад. Если присутствует боль, от упражнения лучше воздержаться.
Опустить правую ногу, принять исходное положение.
Выполнить упражнение для левой ноги.
Техника выполнения
Встать прямо, ноги поставить на ширину плеч.
Медленно сгибая колени, выполнить присед. Важно сохранять спину прямой.
Вернуться в исходное положение.
Выполнить 5-10 приседаний.
Постепенно увеличивайте количество повторений.Иван Ивановфитнес-тренер DDX Fitness
Техника выполнения
Встать прямо, поставить ноги на ширине плеч.
Вытянуть правую ногу.
Сделать шаг в сторону правой ногой, перенести на нее вес.
Сгибая правую ногу в колене, медленно опуститься вниз, одновременно вытянув левую ногу.
Вернуться в исходное положение.
Повторить упражнение для левой ноги.
Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок, прислушивайтесь к ощущениям своего тела и делайте перерыв между тренировками в 72 часа.Иван Ивановфитнес-тренер DDX Fitness
Техника выполнения
Лечь на спину.
Согнуть правую ногу в колене и положить стопу на колено левой ноги.
Медленно опустить правую ногу вниз.
Принять исходное положение.
Повторить для левой ноги.
Техника выполнения
Сесть на пол, выпрямить спину, вытянуть ноги.
Аккуратно наклониться вперед, ощущая растяжение в бедрах.
Повторить комфортное количество раз.
Растяжка снимет напряжение в тазобедренном суставе и улучшит гибкость.Иван Ивановфитнес-тренер DDX Fitness
При желаниии упражнение можно выполнять в паре с кем-то.
При выполнении упражнений нужно ориентироваться на характер боли и ее интенсивность.
Боль в тазобедренном суставе может возникнуть из-за того, что человек переусердствовал с интенсивностью и частотой тренировок. В этом случае лучше дождаться, когда мышцы восстановятся, а не нагружать их еще больше.
Если боль появилась в результате травмы (вывиха, растяжения и так далее), выполнять упражнения нельзя. При травме нужно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.
При хронических заболеваниях суставов, например артрите и артрозе, можно выполнять не все виды упражнений.
Перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. Также можно обратиться к тренеру, чтобы подобрать индивидуальные упражнения.Иван Ивановфитнес-тренер DDX Fitness
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