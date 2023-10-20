6 упражнений для тазобедренных суставов в домашних условиях

Боль в тазобедренных суставах знакома многим. Она может возникнуть после значительных физических нагрузок (пеших экскурсий или переноски тяжестей) или из-за сидячего образа жизни. Особенно актуальна эта проблема для людей с лишним весом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал, как облегчить состояние при боли в тазобедренных суставах.

Какие упражнения помогут справиться с болью в тазобедренных суставах

Вращения

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Техника выполнения

Лечь на пол, выпрямить ноги, руки расположить вдоль тела. Поднять правую ногу вертикально вверх, чтобы носок «смотрел» в потолок. Левую удерживать на полу неподвижно. Если положение левой ноги причиняет боль, можно согнуть ее в колене. Медленно описать 5-10 кругов поднятой правой ногой: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Медленно опустить правую ногу, приняв исходное положение. Поднять левую ногу и выполнить вращения ею.

Четырехточечный угол

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Техника выполнения

Встать на четвереньки: ладони должны находиться под плечами, поясница зафиксирована, шея на одном уровне со спиной. Поднять правую ногу и согнуть ее в колене до угла в 90 градусов. Плавно выполнить поднятой правой ногой несколько движений вперед-назад. Если присутствует боль, от упражнения лучше воздержаться. Опустить правую ногу, принять исходное положение. Выполнить упражнение для левой ноги.

Приседания

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Техника выполнения

Встать прямо, ноги поставить на ширину плеч. Медленно сгибая колени, выполнить присед. Важно сохранять спину прямой. Вернуться в исходное положение. Выполнить 5-10 приседаний.

Боковые выпады

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Техника выполнения

Встать прямо, поставить ноги на ширине плеч. Вытянуть правую ногу. Сделать шаг в сторону правой ногой, перенести на нее вес. Сгибая правую ногу в колене, медленно опуститься вниз, одновременно вытянув левую ногу. Вернуться в исходное положение. Повторить упражнение для левой ноги.

Растяжка бедра в положении лежа на спине

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Техника выполнения

Лечь на спину. Согнуть правую ногу в колене и положить стопу на колено левой ноги. Медленно опустить правую ногу вниз. Принять исходное положение. Повторить для левой ноги.

Растяжка бедра в положении сидя

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Техника выполнения

Сесть на пол, выпрямить спину, вытянуть ноги. Аккуратно наклониться вперед, ощущая растяжение в бедрах. Повторить комфортное количество раз.

При желаниии упражнение можно выполнять в паре с кем-то.

При каких болях в тазобедренном суставе нельзя выполнять упражнения

При выполнении упражнений нужно ориентироваться на характер боли и ее интенсивность.

Боль в тазобедренном суставе может возникнуть из-за того, что человек переусердствовал с интенсивностью и частотой тренировок. В этом случае лучше дождаться, когда мышцы восстановятся, а не нагружать их еще больше.

Если боль появилась в результате травмы (вывиха, растяжения и так далее), выполнять упражнения нельзя. При травме нужно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.

При хронических заболеваниях суставов, например артрите и артрозе, можно выполнять не все виды упражнений.

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