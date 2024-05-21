Утренняя кардиозарядка для энергии на весь день: видео

Сегодня, 10:00
Фитнес-тренер Александр Калагур рассказал о пользе кардиозарядки, а также поделился видеотренировкой с эффективными кардиоупражнениями, которые можно выполнять как дома, так и на свежем воздухе.
Зарядка — комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром, с целью разминки тела. Обычно она включает в себя растяжку, силовые и кардиоупражнения, позы из йоги. Иногда в зарядку добавляют и дыхательные практики. Кардиозарядка — это комплекс, состоящий исключительно из упражнений, тренирующих сердце.
Почему это полезно? Во-первых, любая физическая активность высвобождает эндорфины — это естественное обезболивающее, которое необходимо организму во время спорта. Кроме того, эндорфины улучшают настроение. Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку.
Во-вторых, утренняя кардиозарядка — это отличный способ начать день с позитивной ноты. Когда вы выполняете физические упражнения, тренирующие сердце, ваш организм вырабатывает гормоны (дофамин и серотонин). Они напрямую связаны с чувством счастья и удовлетворения. Начав день с физической активности, вы настраиваете себя на успех и создаете основу для продуктивного и приятного дня.
Чтобы получить максимальную пользу от утренней кардиозарядки, важно соблюдать несколько простых советов:
Выполняйте каждое упражнение в течение 40 секунд, на отдых выделяйте 20 секунд. Повторите всю последовательность два-три раза. По мере улучшения физической формы постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность упражнений.
Если вы ищете способ улучшить свое настроение, повысить уровень энергии и начать день с позитивной ноты, утренняя кардиозарядка — это идеальное решение. Добавив ее в свой распорядок дня, вы улучшите общее самочувствие и будете готовы встретить все вызовы нового дня с улыбкой на лице.