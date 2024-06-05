Зумба: что это такое и кому подходит

Вместе с инструкторами зумбы разобрались, что это за направление и как правильно начать им заниматься.

Что такое зумба

Зумба — это фитнес-программа, которая основана на латиноамериканских танцевальных традициях. В направлении встречаются движения из румбы, бачаты, кумбии, мамбо, сальсы, ча-ча-ча. Сегодня также набирает популярность включение элементов из американских и индийских танцев.

Зумба сочетает классические фитнес-упражнения и танцевальные движения. Такой подход дает нагрузку как на мышцы во всем теле, так и на сердце. Интенсивность зумбы может быть разная. Чаще всего тренеры ориентируются на уровень физической подготовки подопечных и в зависимости от этого корректируют количество прыжков и быстроту выполнения движений.

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История зумбы

Существует легенда, согласно которой к появлению зумбы привела забывчивость фитнес-инструктора. Альберто Перес оставил дома диск с музыкой, под которую обычно вел тренировки, поэтому ему пришлось взять кассеты, лежавшие у него в машине. Перес был поклонником самбы и румбы. Движения этих танцев он и включил в тренировку. Классические упражнения в сочетании с зажигательными ритмами очень понравились его подопечным. Альберто Перес решил оформить эту методику в отдельное направление.

Нельзя с точностью сказать, правдива эта история или нет. Достоверно известно, что в начале 2000-х Перес вместе с двумя американскими бизнесменами основал компанию Zumba Fitness, которая занимается подготовкой инструкторов этого направления по всему миру. Сейчас филиалы компании есть в 180 странах.

С тех пор популярность зумбы лишь растет. С ней связаны даже несколько рекордов. Например, на Филиппинах недавно установили новый мировой рекорд: на протяжении получаса одновременно танцевали более 13 000 человек. Также один из рекордов принадлежит России. Здесь состоялся самый массовый танцевальный флешмоб среди участников старше 55 лет. Самым старшим участником флешмоба стал 92-летний житель Майкопа.

Виды зумбы

Кроме классического варианта зумбы существует множество других интересных направлений на любой вкус.

Зумба-степ

В этом виде зумбы используется степ-платформа. В танце больше прыжков, увеличивается нагрузка на нижнюю часть тела.

Зумба-голд

Это направление рассчитано на людей пожилого возраста или людей, перенесших травму. Интенсивность движений в них гораздо ниже, темп танца более спокойный.

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Зумба-сентао

Все движения этого направления выполняются сидя на стуле или около него. При этом в зумбе-сентао интенсивность нагрузки такая же, как и в классической зумбе.

Зумба-тонинг

Все движения выполняются с утяжелителями. Чаще всего используются специальные гантели-маракасы, звук которых помогает поддерживать ритм. В домашних условиях можно использовать обычные гантели весом около килограмма.

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Зумба в воде

Это направление напоминает аквааэробику. Классические движения зумбы выполняются в бассейне небольшой глубины.

Восточная зумба

Интересное направление, сочетающее в себе латиноамериканские и восточные танцевальные движения.

Зумба-кидс

Существует даже специальное направление для детей — зумба-кидс. В рамках занятий развиваются крупная моторика тела, координация движений, чувство ритма.

Фото istockphoto.com/JackF

Кому подходит зумба

Отличительная черта зумбы — это доступность движений и их простота. Поэтому даже если вы никогда в жизни не занимались танцами, направление не покажется вам технически сложным. В зумбе не так важна правильность выполнения, гораздо важнее чувствовать ритм музыки. Чаще всего инструкторы не объясняют движения словами: вы просто повторяете за тренером. Зумба подходит всем, независимо от возраста и пола.

Кому нельзя заниматься зумбой

Несмотря на то что зумба относится к сравнительно безопасным видам физической активности, у нее, как и у любого фитнес-направления, есть противопоказания. Зумбой нельзя заниматься, если у вас температура или плохое самочувствие из-за вирусных заболеваний. Также осторожным нужно быть после операций и во время восстановления после травм.

Не рекомендуется заниматься зумбой в период обострения хронических заболеваний. Если у вас есть заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом. Беременность, протекающая без осложнений, не является абсолютным противопоказанием. Однако женщине рекомендуется уточнить у врача, какая нагрузка будет безопасной.

Как начать заниматься зумбой

Прежде всего необходимо убедиться, что у вас есть подходящая одежда. На зумбу можно ходить в обычной спортивной форме: леггинсы или джоггеры, футболка, кроссовки. Женщинам с большой грудью рекомендуется подобрать спортивный бюстгальтер с хорошей поддержкой, чтобы не испытывать дискомфорта во время прыжков. Можно заменить леггинсы на спортивную юбку со встроенными шортами.

Фото istockphoto.com/nemke

Можно заниматься как в студии, так и дома по видеоурокам. Главное, чтобы у вас было достаточно места для движений. Если вы занимаетесь с инструктором, то будьте готовы, что на первом занятии вы можете не успевать за группой, которая уже успела выучить определенные танцы. Но уже со второго урока будет намного легче. Программа рассчитана на несколько недель. Примерно каждые две-три недели добавляется новый танец.

Если вы занимаетесь дома, то для вас занятие будет выглядеть примерно вот так:

разминка (10 минут); разучивание движений (5-10 минут); танец (30-40 минут); заминка (спокойные упражнения на приведение в норму дыхания).

Обязательно помните про разминку и заминку, чтобы получить максимум пользы от тренировки и избежать травм.