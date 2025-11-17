Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Академик Онищенко рассказал, нужно ли мыть сырую курицу
Питание и еда

Сегодня, 20:30

1 мин.

Академик Онищенко рассказал, нужно ли мыть сырую курицу

Мария Задорожная
Автор
Повар готовит курицу
Фото Freepik

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, в беседе с РИА Новости рассказал, стоит ли мыть сырую курицу перед приготовлением.

Поводом стало утверждение Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC), что мытье курицы перед готовкой опасно, поскольку может привести к распространению бактерий по всей кухне и увеличить риск пищевых отравлений.

Однако Геннадий Онищенко не согласился с этой позицией. Он заявил, что все существующие технологии приготовления курицы и другого белого мяса уже обеспечивают их безопасность. По его словам, сырую курицу никто не ест, а любые возможные проблемы возникают только при нарушении технологии приготовления. Он оспорил идею о том, что простое мытье курицы неизбежно приводит к распространению бактерий на кухне.

Онищенко подчеркнул, что немытая птица может стать причиной пищевого заболевания, если нарушена технология ее термической обработки. Он добавил, что с оценкой FSIC нельзя согласиться, поскольку любая технология приготовления продукта, включающая термическую обработку, гарантирует безопасность даже изначально загрязненного мяса.

Нужно&nbsp;ли мыть мясо.Инфекционист рассказала, почему нельзя мыть мясо перед приготовлением

1
ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Кудашова на выход, Ротенберга – с возвращением? Что значит тренерский переворот в «Динамо»
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля

  • АндрейЕвгеньевич

    Мнение курицы об Онищенко никто не спросил..

    17.11.2025