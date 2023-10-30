Акушер рассказала, как питаться беременным, если мучает тошнота и изжога

Рацион беременных должен быть сбалансированным, состоять из разнообразных полезных продуктов. Но иногда случается так, что даже при правильном питании у будущей мамочки возникает изжога или тошнота, и причина этого вовсе не токсикоз. Что делать? На этот вопрос эксклюзивно для «СЭ» ответила врач — акушер-гинеколог высшей категории Светлана Хачак.

По словам врача, при появлении таких неприятных состояний, как тошнота или изжога, первое, что нужно сделать будущей маме, — пересмотреть рацион. Исключить жареные, острые, жирные блюда, крепкий чай, газированные напитки и шоколад. Если она придерживалась правильного питания — пересмотреть количество молочной продукции.

«Питайтесь дробно и не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Золотое правило: «Ешьте часто, но мало». И обязательно носите просторную одежду, которая не будет сдавливать область желудка», — объясняет эксперт.

Кроме того, еда должна быть богата витаминами, белками и кальцием. Зеленые овощи, стручковая фасоль, брокколи — отличный источник полезного минерала. Также предпочтение лучше отдавать кашам, нежирному мясу, овощам и фруктам.