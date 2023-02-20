Анастасия Решетова рассказала о несложной диете, которая помогает ей быть в форме

Популярная модель и блогер Анастасия Решетова в своем ТГ-канале рассказала о системе питания, которая помогает ей сохранять идеальные формы. «Я давно слежу за доктором Марком Хейманом, который делится советами для поддержания здоровья и долголетия. Диета Pegan — это гибкая система питания, построенная на персонализации», — пояснила модель.

Система питания, которой придерживается Анастасия Решетова, основана на некоторых принципах. Первый из них — тарелка должна быть на 3/4 заполнена овощами. Идеально подойдут, по словам модели, кабачки, картофель и батат.

Второй принцип касается здоровых жиров в рационе. Это могут быть орехи, семечки, яйца, авокадо, рыба. Готовить Анастасия Решетова предложила на оливковом или кокосовом масле.

Третий принцип предполагает, что продукты животного происхождения, то есть мясо, яйца и прочие, не должны становиться главным блюдом. Оптимальное их количество — с ладонь.

Четвертый принцип касается гарнира. «Поскольку все злаки повышают уровень сахара в крови, ешьте от 1/2 до 1 чашки в день. Лучше выбирать черный рис, киноа или гречку», — порекомендовала Анастасия Решетова.

Пятый принцип — относиться к сахару в любом виде как к случайному угощению. «Ваше тело не сможет отличить круассан от миски с сахаром, как только вы его проглотите», — написала модель. И последняя рекомендация — ограничить потребление молочных продуктов, «за исключением тех, что на травяном корме» (но найти такие сложно).

«Эта система питания не только полезна людям, но и планете в целом — очень подкупает, что она экологичная», — резюмировала Анастасия Решетова.

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