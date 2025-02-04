Биохимик назвала специю, которая борется с простудой

Психолог, биохимик, нутрициолог Анна Дивинская в беседе с «СЭ» заявила, что имбирь — это одна из самых популярных специй, предназначенных для борьбы с простудой. По ее словам, ее активное вещество — гингерол — обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

«Чашка горячего имбирного чая не только согреет, но и поможет организму справиться с инфекциями, улучшая кровообращение и способствуя выведению токсинов», — подчеркнула эксперт.

Также Дивинская посоветовала обратить внимание на такие специи, как тимьян и розмарин. Она отметила, что это не только ароматные травы, но и эффективные помощники при ОРВИ. Их эфирные масла, как уверяет специалист, обладают антисептическими свойствами. Например, чай с тимьяном помогает при кашле и успокаивает раздраженное горло.