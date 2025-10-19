Биохимик объяснила, как не заразиться листериозом при покупке рыбы

Листериоз — очень коварная бактериальная инфекция, о которой многие не задумываются, выбирая рыбу на прилавке магазинов или рынков. Однако возбудитель Listeria monocytogenes способен выживать даже в холодильнике, что делает его особенно опасным для охлажденной рыбной продукции. Эксклюзивно для «СЭ» биохимик Анна Дивинская рассказала, как не заразиться листериозом при покупке рыбы.

«У здоровых людей заболевание часто протекает как обычное пищевое отравление: температура, озноб, тошнота и диарея. Однако для беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом последствия могут быть крайне серьезными — от поражения нервной системы до угрозы жизни. Именно поэтому важно знать, как защитить себя при выборе рыбы», — отметила эксперт.

С биохимической точки зрения, рыба представляет идеальную среду для размножения листерий. Высокое содержание белка и влаги создает благоприятные условия для бактерий. Особенно опасны слабосоленая, копченая и маринованная рыба холодного копчения. Именно эти продукты чаще всего становятся источником заражения.

Поэтому при покупке рыбы Дивинская советует соблюдать ряд правил:

Визуальный контроль. Свежая рыба должна иметь ясные, выпуклые глаза без мутности, упругую мякоть и естественный запах моря. Любая слизь, тусклость или аммиачный запах — повод отказаться от покупки.

Температурный режим хранения. Витрина должна поддерживать температуру от 0 до +2 градусов. Если чувствуете тепло от прилавка рукой — это нарушение, создающее риск бактериального обсеменения.

Упаковка. Вакуумная упаковка с влагой внутри, вздутие, нарушение герметичности — признаки возможной микробной активности. Всегда проверяйте срок годности и условия хранения на этикетке.

«Беременным женщинам, пожилым людям, маленьким детям и лицам с ослабленным иммунитетом следует полностью избегать сырой, слабосоленой и копченой рыбы. Для этих категорий листериоз может привести к тяжелым осложнениям, включая менингит и сепсис», — напомнила специалист.

После покупки рыбу нужно как можно скорее поместить в холодильник. Используйте отдельные разделочные доски для рыбы и других продуктов — перекрестное загрязнение частая причина пищевых отравлений. Термическая обработка рыбы крайне важна. Листерия погибает при температуре выше 70 градусов. Готовьте рыбу до полной готовности, особенно в центральной части. Для филе достаточно 10-15 минут запекания при 180 градусах.

«Не храните готовую рыбу более двух суток, даже в холодильнике. Листерии способны размножаться при температуре +4 градуса, хотя и медленнее», — добавила биохимик.

Отдавайте предпочтение рыбе глубокой заморозки для длительного хранения. Покупайте продукцию с документами, подтверждающими ветеринарный контроль. В специализированных рыбных магазинах контроль качества обычно строже, чем на рынках.