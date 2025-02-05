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Биохимик объяснила, почему важно добирать норму белка
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Биохимик объяснила, почему важно добирать норму белка

Мария Задорожная
Автор
Белковый салат
Фото YelenaYemchuk, iStock
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Психолог, биохимик, нутрициолог Анна Дивинская в беседе с «СЭ» объяснила, почему важно добирать ежедневную норму белка. По ее словам, людям, ведущим не слишком активный образ жизни, достаточно есть от 1,1 до 1,3 грамма белка в день на один килограмм веса.

Спортсменам и любителям фитнеса придется немного увеличить количество белка: от 1,4 до 1,8 грамма на один килограмм веса.

Эксперт подчеркнула, что длительная и систематическая нехватка белка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к снижению иммунной функции, потере мышц и замедлению заживления травм и ран. Также возможны нарушения обмена веществ, задержка роста у детей и ухудшение состояние кожи и волос.

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