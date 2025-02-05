Биохимик объяснила, почему важно добирать норму белка

Психолог, биохимик, нутрициолог Анна Дивинская в беседе с «СЭ» объяснила, почему важно добирать ежедневную норму белка. По ее словам, людям, ведущим не слишком активный образ жизни, достаточно есть от 1,1 до 1,3 грамма белка в день на один килограмм веса.

Спортсменам и любителям фитнеса придется немного увеличить количество белка: от 1,4 до 1,8 грамма на один килограмм веса.

Эксперт подчеркнула, что длительная и систематическая нехватка белка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к снижению иммунной функции, потере мышц и замедлению заживления травм и ран. Также возможны нарушения обмена веществ, задержка роста у детей и ухудшение состояние кожи и волос.