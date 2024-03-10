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Биохимик перечислила полезные свойства борща
Питание и еда

10 марта, 14:05

1 мин.

Биохимик перечислила полезные свойства борща

Мария Маковей
Автор
Борщ в тарелке.
Фото milanfoto/istockphoto.com
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Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова считает, что борщ оказывает положительное влияние на организм человека, помогает поддерживать красоту и молодость.

«Начнем с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, железо, содержащееся в мясе, необходимо для мышц и крови. Овощи в составе борща содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина, пишет Life.

«Морковь содержит бета-каротин — антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения. Чеснок и лук содержат эфирные масла, фитонциды, микроэлементы и витамины. Они способствуют укреплению иммунитета от вредоносных инфекций, обладают антибактериальными свойствами, эффективны в борьбе с кишечными паразитами», — заключила Поликарпова.

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