Биохимик перечислила полезные свойства борща

Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова считает, что борщ оказывает положительное влияние на организм человека, помогает поддерживать красоту и молодость.

«Начнем с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, железо, содержащееся в мясе, необходимо для мышц и крови. Овощи в составе борща содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, ускоряет обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина, пишет Life.

«Морковь содержит бета-каротин — антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения. Чеснок и лук содержат эфирные масла, фитонциды, микроэлементы и витамины. Они способствуют укреплению иммунитета от вредоносных инфекций, обладают антибактериальными свойствами, эффективны в борьбе с кишечными паразитами», — заключила Поликарпова.