Биохимик рассказала, какие бывают заменители соли

Нутрициолог, психолог по лечению расстройства пищевого поведения, биохимик Анна Дивинская в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, чем опасна соль и какие бывают заменители.

«Согласно информации ВОЗ, физиологической нормой для взрослого человека считается до 5 г соли в день (это одна чайная ложка). И здесь речь идет не только про соль, которую мы добавляем при приготовлении еды. В это количество входит еще и соль, которая уже естественным образом содержится в продуктах. При этом в России средний показатель потребления соли составляет 9,2 г для взрослого человека в день», — отметила эксперт.

Биохимик подчеркнула, что снижение потребления натрия с пищей или добавление калия снижает артериальное давление у гипертоников, риск инсультов или других серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Также стоит обратиться к заменителям соли. Их условно делят на три большие группы:

Хлорид натрия, но в более доступной для вкусовых рецепторов форме.

Вещества, которые альтернативны хлориду натрия с соленым вкусом.

Вещества, которые усиливают соленый вкус первой или второй группы.

«Первая группа содержит тот же хлорид натрия, но в более доступной для вкусовых рецепторов форме, что позволяет уменьшить его количество. С точки зрения химической формулы это тот же состав, но основную роль в снижении употребления этой соли играют размеры кристаллов и их способность к быстрому растворению», — сказала специалист.

Ко второй группе относятся альтернативные хлориду натрия вещества с соленым вкусом. В пищевой промышленности для производства этой группы заменителей соли используют сульфат и лактат калия, сульфат магния, хлорид кальция и другие минеральные соли, имеющие статус безопасных пищевых добавок.

«Плюсы» этих минеральных солей в том, что, помимо соленого вкуса, они частично берут на себя и другие функции соли в продуктах:

удерживают воду;

выступают в качестве консерванта;

поддерживают необходимую структуру пищевых продуктов за счет облегчения связывания белков.

К «минусам» этих заменителей нутрициолог отнесла горечь, к которой некоторые люди настолько чувствительны, что не смогут потреблять продукт.



Третья группа — вещества, усиливающие соленый вкус хлорида натрия или его альтернатив. В их составе содержатся различные аминокислоты (глицин, лизин, аргинин и другие), растительные и животные белковые гидролизаты, холин хлорид (витамин из группы В) и глутамат натрия.



«Минус глутамата натрия как заменителя соли — содержит натрий, хотя и в значительно меньшей, чем хлорид натрия, пропорции», — добавила Анна.

Говоря про заменители соли, Дивинская упомянула и природные альтернативы.

«Морская соль и минеральная соль из некоторых месторождений могут содержать заметно меньше хлорида натрия, чем поваренная. В обычной поваренной соли содержание натрия 40%, а, например, одна из представленных на рынке марок морской соли, добываемой в Исландии, содержит всего 16% натрия», — рассказала нутрициолог.

Кроме того, многие продукты могут заменить соль. Самые используемые и известные: